Adam McKay dit que sa comédie catastrophe de Netflix est plus qu’un avertissement sur le changement climatique

L’année dernière, le cinéaste Adam McKay a peut-être réussi le coup de casting le plus illustre de l’histoire moderne d’Hollywood, avec son prochain film Netflix. Ne lève pas les yeux mettant en vedette une distribution d’ensemble qui comprend Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep et Chris Evans parmi d’autres A-listers. Dans une interview avec le New York Times, McKay a expliqué le principe de base de son film, à propos d’un astéroïde géant sur une trajectoire de collision mortelle avec la Terre.

« Ce n’est pas l’idée bizarre la plus haut de gamme – l’idée d’un film catastrophe dans lequel les gens ne croient pas nécessairement que la catastrophe arrive. Cela revient au trope du maire de Jaws: ‘J’adore le prouver, ne serait-ce pas « Pas vous? Faites entrer votre nom dans le National Geographic? » Ce sont donc deux astronomes de niveau intermédiaire très sincères qui font la découverte d’une vie, un astéroïde meurtrier qui se dirige vers la Terre. Ils doivent avertir tout le monde et faire une tournée médiatique. Ce sont eux qui naviguent dans notre monde. Ce sont eux qui naviguent dans leur équivalent Ce sont eux qui naviguent dans le paysage politique. Ce sont eux qui naviguent dans les talk-shows et comment ils sont perçus. «

DiCaprio et Lawrence joueront le rôle d’un couple de scientifiques qui tentent d’avertir les gens de la catastrophe qui est sur le point de frapper la planète et de se faire ignorer. Alors qu’une telle situation aurait pu autrefois être jouée pour rire, les luttes des années dernières pour contenir la pandémie au milieu de la désinformation et de la peur ont fait la prémisse de base de Ne lève pas les yeux déprimant réaliste. Selon Adam McKay, l’état actuel du monde l’a contraint à adapter son scénario pour répondre à la difficulté de l’humanité à trouver des choses sur lesquelles s’entendre collectivement, et au rôle que joue la technologie dans la situation.

«C’est DiCaprio, Lawrence et Rob Morgan qui essaient d’avertir le monde. J’appelle ça une comédie noire … C’est un peu comme ça que ça a commencé. Mais ensuite la pandémie a frappé. C’est ainsi que nous communiquons les uns avec les autres. Nous ne pouvons même plus nous parler. Nous ne pouvons même pas être d’accord. Il s’agit donc du changement climatique, mais à la base, il s’agit de ce qu’internet, des téléphones portables, de le monde moderne fait à la façon dont nous communiquons. «

Écrit et réalisé par Adam McKay, l’original de Netflix présente une distribution d’ensemble illustre composée de Jennifer Lawrence en tant qu’astronome Kate Dibiasky, Cate Blanchett en tant que Brie Evantee, Rob Morgan en tant que Dr Clayton « Teddy » Oglethorpe, Leonardo DiCaprio en tant que Dr Randall Mindy, Meryl Streep en tant que présidente Janie Orlean, Jonah Hill en tant que Jason Orlean, le fils du président Orlean et chef de cabinet, Timothée Chalamet en tant que Quentin, Ariana Grande en tant que Riley Bina, Himesh Patel en tant que Phillip, Scott Mescudi en tant que DJ Chello, Matthew Perry en tant que Dan Pawketty, un conservateur expert, Tomer Sisley comme Adul Grelio, Tyler Perry comme Jack Bremmer, Melanie Lynskey comme June, Ron Perlman comme Colonel Ben Drask, Chris Evans comme Peter Isherwell, Gina Gershon, Mark Rylance et Michael Chiklis. Cette nouvelle est apparue pour la première fois sur NYTimes.com.

