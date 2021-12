Adam Levine présente un nouveau tatouage de visage

Valentino Eau de parfum

Valentino, la marque Couleur, Cool, Couture, et romaine par essence vous présente sa nouvelle Eau de Parfum pour femme : VOCE VIVA. VOCE VIVA de VALENTINO se fait entendre à travers la voix de son nouveau visage : Lady Gaga. VOCE VIVA créé un parallèle inédit entre le parfum et le son de la voix, parce que tous les deux sont personnels, intimes et laissent une trace. LE PARFUM : un floriental boisé pensé comme un bouquet radiant de fleurs blanches où l'absolu de fleur d'oranger se marie à merveille au gardenia doré. Pétillant en tête grâce à la bergamote italienne et à la mandarine juteuse, je jus est rendu puissant et addictif par la vanille et l'accord inattendu de mousse cristal, joué en surdose. LE FLACON: Plus qu'un parfum, le flacon de VOCE VIVA est l'incarnation des valeurs de disruption et de féminité de la marque Valentino. Sur deux de ses côtés, le flacon de verre révèle un "rockstud" incrusté, dessinant ainsi, lorsqu'on le regarde de face, la silhouette d'un corps de femme. Le "rockstud" emblématique se retrouve également sur le capot, associé à une touche de rouge vibrant, couleur signature de la Maison Valentino. L'HISTOIRE : VOCE VIVA de VALENTINO est né d’une simple question : « Et si un parfum pouvait évoquer autre chose qu’une simple odeur ? » Imaginé comme une voix pour diffuser un message à travers le monde et toucher les cœurs, VOCE VIVA invite chacun à prendre la parole et inspirer les autres. Avec Lady Gaga pour ambassadrice, VOCE VIVA célèbre la voix, l'un des sens les plus intimes, mais va au delà en exprimant les valeurs d'inclusivité et d'individualité de la Maison. Voix d'une génération, Lady Gaga a inspiré des millions de personnes à travers le monde depuis plus d'une décennie. Avec VALENTINO, la chanteuse partage plus que ses origines italiennes : elle est l’incarnation du respect de toutes les individualités et partage les mêmes valeurs que celles de la Maison Valentino. " Je crois aujourd'hui, que le vrai pouvoir est celui de partager des émotions " Pierpaolo Piccioli, Directeur créatif de la Maison Valentino