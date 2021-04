Adam Levine plaisante sur le fait qu’il ne soutient pas le mariage de Blake Shelton et Gwen Stefani

Adam Levine a peut-être quitté «The Voice» il y a deux ans, mais sa drôle de rivalité avec Blake Shelton est toujours aussi forte!

Levine, 42 ans, a plaisanté en disant qu’il n’était pas fan de l’engagement entre Shelton et Gwen Stefani, qui était entraîneur sur « The Voice » la saison dernière, qui a terminé sa diffusion en décembre.

«Je ne soutiens pas leur mariage», a-t-il déclaré lors d’une récente visite à «The Ellen DeGeneres Show», en plaisantant également qu’il pourrait lever la main et s’opposer à leur union le jour de leur mariage.

«Elle est tellement cool, et il ne l’est pas», a-t-il ajouté.

DeGeneres a essayé de faire valoir que Shelton est «très drôle et très intelligent», mais Levine ne pouvait qu’admettre que le chanteur country était «vaguement charmant».

« Ça me manque. Je m’ennuie de me moquer tellement de lui », a poursuivi le chanteur de Maroon 5 en riant. «J’irai au mariage et j’objecterai. Je ne serai probablement pas invité maintenant que je dis cela à la télévision en direct. Mais je serai là d’une manière ou d’une autre.

Si Shelton réussit, Levine sera certainement à son mariage – et avec un travail à faire.

« J’ai en quelque sorte décidé que je fais ça depuis longtemps maintenant, et j’ai beaucoup de faveurs là-bas. Il n’aime peut-être pas ça, mais Adam Levine va devoir rassembler le groupe et venir et jouez à notre mariage », a déclaré Shelton en décembre sur« Late Night with Seth Meyers ».

«Il me doit beaucoup de l’avoir supporté au fil des ans», a ajouté la star de la country. «Je pense donc que nous pouvons amener Adam à devenir notre alliance.»

La date du mariage de Shelton et Stefani n’a pas été confirmée publiquement, mais Levine a déclaré le mois dernier qu’il aimerait jouer à la cérémonie, s’il le lui demande.

« Ils sont les meilleurs, mec », a-t-il déclaré sur « The Morning Mash Up » de SiriusXM le mois dernier. « J’adorerais. Je serais honoré. Ils ne me le demanderont pas, cependant. Ils auront probablement, comme, Luke Bryan ou quelqu’un. »

