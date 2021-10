Adam Levine lance de nouveaux cheveux bleus — voyez la photo !

Adam Levine fait ses débuts avec de nouveaux cheveux bleus !

Le chanteur de Maroon 5, 42 ans, a montré un nouveau bleu vif – et un corps plein de tatouages ​​– en marchant torse nu à Los Angeles lundi.

Adam Levine a fait ses débuts avec des cheveux bleu vif en marchant à Los Angeles lundi. Grille

Le rockeur fortement encré a coupé une silhouette frappante avec sa coupe bleue accrocheuse et ses tatouages ​​​​du cou aux pieds.

Et alors que le nombre de ses tatouages ​​était déjà impressionnant lundi matin, plus tard dans la journée, l’ancien coach de « Voice » a réussi à mettre un tatouage de plus sur sa chair : un gigantesque papillon en toile d’araignée sur son cou !

Levine a fièrement partagé une photo sur Instagram du nouvel art, qui a été encrée par le célèbre tatoueur Nathan Kostechko, en plaisantant qu’il a décidé de l’obtenir parce qu’Instagram était inutilisable lundi.

« Un homme sage a dit un jour… ‘quand Instagram tombe en panne… tatouez-vous la gorge…’ il s’appelait @nathan_kostechko », a-t-il plaisanté dans sa légende.

Il a partagé plusieurs autres photos du papillon dans sa story Instagram, où il a expliqué qu’il « devait » se faire tatouer.

Levine, qui partage deux filles, Dusty Rose, 5 ans, et Gio Grace, 3 ans, avec sa femme, le mannequin de Victoria’s Secret Behati Prinsloo, 33 ans, n’est pas étranger à changer d’apparence.

Quelques looks passés de Levine

Il s’est offert un mohawk punk à l’ancienne en juillet 2016, avec sa femme en prenant fièrement une photo à partager sur Instagram.

Deux ans auparavant, il avait fait ses débuts avec une coiffure blonde platine, Prinsloo signalant à nouveau son approbation. dans une photo confortable. Le natif de LA a revisité un look blond décoloré en janvier 2018, expliquant: « Ma femme adore ça. »

Il a de nouveau emprunté la route des mohawks en mai 2019 et l’a même tressée pour le plaisir.

Et en 2015, Levine a arboré un look chauve qui a prouvé qu’il pouvait être superbe sans cheveux du tout !