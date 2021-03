Adam Levine assure que « les groupes n’existent plus »

Lors d’une récente interview, Adam Levine, leader et chanteur du groupe pop ‘Marron 5‘, il surprendrait ses adeptes et les étrangers de sa musique en déclarant lors d’une récente interview avec Musique Apple qu’il est déçu qu’il n’y ait «plus de groupes» dans l’industrie moderne.

Levine faisait la promotion à l’époque de la sortie prochaine de la collaboration de son groupe avec Megan Thee étalon dans un sujet intitulé « Erreurs Beautifil« , Quand il a commencé à réfléchir sur »Chansons sur Jane”, Album de 2002 avec lequel son groupe a atteint la célébrité musicale.

Levine rappelle également qu’il a regardé des vidéos de cette étape de sa carrière aux côtés de sa fille. «C’est drôle comment tu reviens en arrière et revisite ces vieilles vidéos et écoutes ces vieilles chansons et je lui ai joué beaucoup d’albums d’Avril Lavigne», note la chanteuse.

«C’est fou, parce que vous ne vous en souvenez pas de la même manière parce que vous l’avez pris par surprise, parce que c’était comme quand vous grandissiez et que cela faisait juste partie de ce que vous aviez à la radio. Mais il y a de très bonnes chansons dont je ne comprenais pas à quel point elles étaient bonnes à l’époque. »

A l’époque, Levine assure qu’il se souvient qu’à l’époque où le premier album de Marron 5 mis en vente, il y avait encore d’autres groupes: «J’ai l’impression qu’il n’y a plus d’autres groupes, tu sais? Ce qui me rend un peu triste, c’est qu’il n’y avait que des groupes. Il n’y a plus de groupes et j’ai l’impression qu’ils sont en train de mourir ».

Levine clarifiera plus tard: « Je veux dire, il y a encore beaucoup de groupes, et peut-être qu’ils ne sont pas tellement sous les projecteurs, ou au centre de la culture pop, mais j’aurais aimé qu’il y en ait plus. » Ces déclarations ne passeraient pas inaperçues par d’autres musiciens. Sur Twitter, les membres de Garbage écriraient: Que sommes-nous Adam Levine? Chats?

Marron 5 feraient leur dernière version jusqu’à présent avec « Blues de la pilule rouge», Son sixième album studio à ce jour. En janvier dernier, Levine a collaboré avec Jason Derulo sur son nouveau single « Mode de vie».