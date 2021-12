Adam Driver révèle les accessoires qu’il a gardés de Star Wars

La trilogie de la suite de la franchise « Star Wars » aura présenté des résultats inégaux avec sa conclusion, bien que cela ne signifie pas que l’effort pour présenter certains personnages qui (au moins initialement) seraient extrêmement intéressants devrait être démérite. Ils incluent Kylo Ren.

Joué par Adam Driver, Kylo Ren a commencé son chemin dans la force sous le nom de Ben Solo, fils de la princesse Leia Organa et de Han Solo. Ben pencherait du côté obscur après l’influence du chef suprême Snoke, développant une grande fixation vers la mémoire de son grand-père Dark Vador.

Après ses débuts dans la franchise avec « The Force Awakens » en 2015, Driver a poursuivi son travail sur « The Last Jedi », où sa soif de pouvoir l’a amené à mettre fin à la vie de son maître et à devenir le nouveau chef suprême du jeu. Premier Ordre, revenant une fois de plus dans « The Rise of Skywalker », un film qui présentait un arc narratif qui le rapprochait de sa rédemption et de son éventuel retour à la lumière avant sa mort.

A travers une récente interview avec BBC Radio 1, Adam Driver a révélé qu’il a encore deux des casques qu’il a utilisés lors du tournage de la saga, en plus de l’un des sabres laser, admettant que ce ne serait pas la dernière fois qu’il a n’a gardé aucun souvenir de ses films, donnant un exemple à « The Last Duel et » Dead Don’t Die.

« Dans chaque film, j’essaie de boire quelque chose. Je prends beaucoup de photos aussi. Parfois, je prends des choses qui sont sur le plateau, comme beaucoup de choses de ‘Anette’ ou ‘The Last Duel’. J’ai ma machette ‘Dead Don’t Die’ avec laquelle j’ai tué des zombies. Je prends toutes sortes de choses et je les garde dans une pièce et je me prie en hommage à toutes les choses que j’ai faites », a déclaré Driver.

Même après l’effet de division de cette trilogie parmi les fans de Star Wars, la participation de Driver dans le rôle de Kylo Ren a fait du personnage un favori instantané parmi de nombreux fans de la franchise, servant à l’acteur de plate-forme pour améliorer votre statut de star hollywoodienne.