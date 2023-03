Adam Driver partage ce qui l’a poussé à rejoindre Sci-Fi Film 65

Adam Chauffeur revient sur grand écran en tant que Mills dans le thriller d’action de science-fiction 65. La distribution de l’ensemble comprend également Ariana Greenblatt, Chloe Coleman, Alexandra Shipp et Nika King. Le film réalisé par Scott Beck et Bryan Woods devrait sortir le 10 mars et Driver s’assoit avec Collider pour discuter de ce qui rend le film intéressant.





L’acteur partage ce qui l’a attiré à jouer dans le film. Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait fait accepter 65, dit-il à Collider, « Eh bien, c’était si unique et c’était un grand mélange de beaucoup de choses différentes. C’était des dinosaures, des pistolets laser et des vaisseaux spatiaux qui s’écrasaient, et il ne semblait pas rare qu’on leur demande de le faire, mais c’est aussi un peu accessoire au fait qu’il s’agit d’un film qui est vraiment une sorte de film père-fille.

FILM VIDÉO DU JOUR

Il a poursuivi: «Chaque fois qu’il y a un film à grande échelle, un film familial à grande échelle auquel tout le monde peut aller, cela ne laisse pas le spectacle gêner deux personnages qui, espérons-le, sont en trois dimensions, et il s’agissait de chagrin. Je l’ai compris dans la première poussée de COVID, et comme je suis sûr que beaucoup de gens l’ont fait, ils faisaient évidemment le lien avec ce qui se passait dans le monde.





Combattre des dinosaures avec un pistolet laser

Images Sony

Driver a partagé qu’il était fasciné par le scénario de 65. Il a partagé plus de détails sur le film, a-t-il déclaré: «L’idée qu’il s’agissait de deux personnes d’un milieu complètement différent face à cette menace évidente pour laquelle personne n’avait de précédent, et grâce à cela, une famille retrouvée basée sur cette chose commune de chagrin .”

Il a poursuivi: «Et lui le nie parce que tout ce qu’il voit en elle lui rappelle sa propre fille, et il nie ce sentiment autant que possible jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus. Cela semble être une chose unique à faire dans un film à grande échelle comme celui-ci.

Mis à part l’incroyable intrigue, l’acteur a admis en plaisantant que c’était en combattant des dinosaures et en tirant avec des pistolets laser qu’il l’avait fait faire. Il a dit : « Ouais, ouais. Après le T. rex, je m’en fichais vraiment. Je me suis dit : « Qui veux-tu que je joue ? Bien sûr, c’est intéressant, tant que je peux combattre un T. rex et tirer avec un pistolet laser.

L’une des principales raisons à cela était de regarder parc jurassique quand il n’était qu’un petit enfant. L’acteur a admis qu’en fin de compte, c’était le Parc Jurassiquel’influence de. Il a dit: « Je veux dire, parc jurassiquepour moi – le premier – le regarder dans les salles a été un grand moment séminal, et, vous savez, c’est des dinosaures et des T. rex, c’est putain de génial.

65 devrait sortir en salles le 10 mars.