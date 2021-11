Adam Driver juge son expérience au Comic-Con « terrifiante »

Bien que pour de nombreux acteurs cela puisse être une expérience enrichissante, ce n’est un secret pour personne qu’Adam Driver n’a pas passé un moment particulièrement agréable lors de la production de la trilogie suite de la saga « Star Wars », qui est toujours au centre de débats houleux entre fans. de la saga.

Après sa participation au drame de HBO « Girls », Driver a acquis une grande popularité auprès du grand public pour son interprétation du guerrier consterné Kylo Ren depuis ses débuts avec « The Force Awakens » en 2015 et depuis lors, sa carrière a présenté une tournure intéressante sur devenir l’un des acteurs les plus demandés à Hollywood.

Driver est actuellement en pleine promotion du film « House of Gucci », dans lequel il joue aux côtés de Lady Gaga sous la direction du célèbre réalisateur Ridley Scott. Lors d’une récente apparition dans l’émission de l’animateur britannique Graham Norton, il a été interrogé sur son expérience au Comic-Con et s’il l’avait appréciée.

Adam Driver a réussi à garder un ton calme et chaleureux dans le cadre de sa personnalité devant la presse, à laquelle il est allé en répondant par un « Non » concis. L’acteur commencerait à expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas réussi à s’adapter à l’atmosphère de l’événement, en prenant soin de se reprocher de ne pas en connaître les règles ou les mécanismes.

« Je ne connaissais pas les règles du Comic-Con. Je suis arrivé à l’hôtel à deux heures du matin et je me dis « Peut-être que demain je sors prendre un café » et ils disent « Non, tu ne peux pas sortir prendre un café » et je réponds : « Eh bien, peut-être que je vais fais-le ici à l’hôtel’ Et ils disent ‘Oh non, tu ne peux pas le faire à l’hôtel, si tu veux sortir, mets un masque pour que personne ne sache qui tu es.’

Bien qu’il n’ait pas la popularité d’aujourd’hui, Driver n’était certainement pas préparé à la popularité et à la notoriété parmi les fans de Star Wars après avoir été confirmé dans le nouvel opus de la saga, il a même exprimé s’être senti dépassé en écoutant par la fenêtre de l’hôtel un groupe qui constamment joué le thème principal.

« C’était terrifiant. J’ai vu ce que c’était. Je veux dire, c’est sympa. Mais je n’ai pas hâte d’y retourner, a conclu Driver. Bien que le développement de son personnage dans « The Rise of Skywalker » n’ait pas été entièrement satisfaisant aux yeux du public, il est jusqu’à présent le seul parmi les acteurs principaux du film à avoir choisi de ne pas commenter le sujet. , une indication que son détachement de la saga a été effectué rapidement.