Adam Driver et Marion Cotillard joignent leurs voix aux côtés de Sparks

Les talents d’Adam Driver et Marion Cotillard ne se limitent pas à l’aspect histrionique, car tous deux ont uni leurs voix dans un duo qui fera partie de la bande musicale « Annette », qui représente le retour du cinéaste français Leos Carax de la première de « Holy Motors » en 2012, préparant cette nouvelle production pour son arrivée au Festival de Cannes.

« Nous nous aimons tellement » est le thème dans lequel Driver et Cotillard chantent en duo pendant le développement narratif du film, comptant comme compositeurs Ron et Russel Mael, leaders du groupe de rock Sparks, qui ont également écrit le scénario en collaboration. avec Carax.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ed Sheeran revient au rythme de la techno avec « Bad Habits »

Leos Carax présente dans ce film sa première œuvre réalisée en anglais, racontant une histoire se déroulant dans la ville de Los Angeles. Adam Driver incarne Henry, un humoriste plein d’esprit qui est marié à Ann (Marion Cotillard), une chanteuse de renommée internationale.

Carax construit une histoire dans laquelle la vie apparemment idyllique de ce couple commence à se balancer au moment où « Annette », leur première fille, arrive. Les personnages de Driver et Cotillard doivent commencer à assumer leurs nouvelles responsabilités de parents, tout en réévaluant l’état actuel de leur relation.

Dans une déclaration officielle sur « Annette », les frères Mels du groupe Sparks assurent qu’ils ont initialement conçu ce projet comme un album de plus, bien que cette fois il serait assez complexe pour avoir un récit interne et sa propre distribution de personnages principaux et présents. lors de sa tournée comme une sorte d' »opéra ».

« La musique, l’histoire et l’album étaient finis et prêts à partir, et c’est là que l’histoire prend une grosse déviation », les frères Mets disent qu’ils ont rencontré Carax au festival de Cannes et après la rencontre, ils lui ont envoyé l’album dans le travail. Ils ont tous les deux été surpris lorsque le cinéaste leur a demandé d’en faire leur prochain projet de film.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Machine Gun Kelly et Travis Barker organisent un concert surprise

« Annette » sera projeté pour la première fois le 6 juillet en marge du Festival international du film de Cannes, avec une sortie en salles le 6 août, qui se déroulera de manière limitée avant l’arrivée du film sur Amazon Prime Video. catalogue.