Adam Demos est-il avec Sarah Shahi ? Âge, taille et petite amie de la star du sexe/de la vie

« Je ne sais pas exactement comment deux personnes situées de part et d’autre du monde pourraient avoir plus en commun, étaient censées se rencontrer, étaient censées être ensemble. Mais je sais que j’ai rencontré mon âme sœur. Je n’ai jamais aimé plus profondément, plus fort, plus férocement. Je sais que je lui suis trop reconnaissant. Je sais que je l’ai aimé pendant mille vies auparavant et que je l’aimerai encore mille vies. Joyeux anniversaire mon bébé . »