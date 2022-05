Adam Demos de retour sur Netflix : 4 faits marquants sur l’idole Sexe/Vie

NETFLIX

Passez en revue tout ce que vous devez savoir sur l’acteur avant la première de A Perfect Pairing. Sa romance avec Sarah Shahi et plus encore !

© GettyAdam Demos jouera dans un film sur Netflix.

En 2021, une série au titre accrocheur a volé tous les regards. On parle de sexe/viela fiction d’une saison qui a révolutionné plus d’un abonné de Netflix et qui, en plus, travaillait à promouvoir la renommée de ses protagonistes. L’un d’eux est Adam Démos, qui a donné vie à Brad dans cette histoire dont le personnage principal est une femme au passé sexuel audacieux mais un présent en tant qu’épouse et mère de famille. En rencontrant le mauvais garçon sur lequel elle ne cesse de fantasmer, cette histoire en huit épisodes se déroule.

+ 4 curiosités d’Adam Demos

– Son travail avant la représentation

L’acteur a un travail important présent: la deuxième saison de sexe/vie est confirmée et 19 mai reviendra sur Netflix avec le film romantique Un accord parfaitqu’il partage avec Victoria Justice. Cependant, il n’a pas toujours été un artiste : il a travaillé dans l’entreprise de construction de son père, jusqu’à ce qu’il décide de suivre son instinct, de commencer à étudier le théâtre, de tenter sa chance et d’être enfin le grand élu de Netflix.

– C’est un amoureux des voyages

Bien qu’il soit né en 1985 à wollongong, une ville australienne, Adam Demos est un amoureux des voyages. Il a d’abord étudié le théâtre dans une école de sydney, pour lequel il a parcouru près de 70 kilomètres par jour qui le séparaient de sa destination, découvrant toutes sortes de paysages. Mais une fois qu’il a travaillé avec son père et réussi à épargner, il a décidé de quitter son pays pour visiter Europe, Asie et Canada.

– Une grande passion pour le sport

Adam Demos est reconnu comme l’un des hommes de tête de Netflix. C’est ainsi qu’il s’est installé avec sa participation à sexe/vie et donc il essaiera de le reprendre avec la première de Un accord parfait. Mais son physique saisissant n’est pas un hasard, puisqu’il passe de longues heures dans le Gymen plus d’être un amoureux de natation. Comme il le partage sur son profil Instagram vérifié, les activités physiques en plein air sont sa grande passion avec l’art.

– Couple dans la fiction, couple dans la vraie vie

Lors du tournage de sexe/vieavant sa première officielle en 2021, l’acteur a rencontré sarah chahi, qui joue Billie Connelly dans la série. Tout comme dans la fiction il tente de retrouver l’amour de cette femme bien des années plus tard, dans la vraie vie il y a aussi eu un coup de cœur : ils sont en couple depuis près de deux ans et ne cachent pas leur amour, en effet, ils partagent fréquemment des images d’eux ensemble sur les réseaux sociaux.

