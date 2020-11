Adam Cartwright est parti parce que l’acteur le détestait

Pour de nombreux téléspectateurs, Michael Landon était l’étoile brillante de Aubaine. La jeune star est devenue célèbre dans la série et a continué à prendre la tête de Petite maison dans la prairie, qui fait l’histoire de la télévision. Cependant, il y avait plusieurs autres stars préférées des fans sur Aubaine, y compris Pernell Roberts, qui était un acteur de personnage à succès avant de prendre le rôle d’Adam Cartwright. Autant les téléspectateurs ont aimé Roberts sur Aubaine, cependant, la star elle-même aurait été moins investie dans la série – et en fait, certaines affirmations ont émergé selon lesquelles l’État Roberts «détestait» son rôle.

(Gauche) Dan Blocker comme Eric ‘Hoss’ Cartwright, Lorne Greene comme Ben Cartwright, Pernell Roberts comme Adam Cartwright et Michael Landon comme Joseph ‘Little Joe’ Cartwright | Collection d’écran argenté / Getty Images

Comment Pernell Roberts est-il devenu acteur?

Selon IMDb, Pernell Roberts est né en Géorgie en 1928. Élevé par un père qui travaillait comme vendeur de boissons gazeuses et une mère au foyer, Roberts était fortement impliqué dans la musique pendant son séjour au lycée. Après le lycée, il a fait un passage dans le Corps des Marines des États-Unis. et après deux ans de service, il s’inscrit à l’université, où il se concentre sur le théâtre classique.

À la fin des années quarante, Roberts a commencé à jouer dans le stock d’été, passant finalement à des productions hors Broadway. Roberts a connu le succès en tant qu’acteur shakespearien et a fait sensation dans des rôles tels que Le marchand de Venice, Douzième nuit, La Mégère apprivoisée, et Roméo et Juliette. Après 10 ans en tant que star du théâtre, Roberts a commencé sa carrière à la télévision et au cinéma. Il est apparu dans plusieurs films populaires, notamment Le berger et Désir sous les ormes. Bien qu’il ait joué une variété de rôles, en 1959, il s’est retrouvé principalement dans les films occidentaux – et c’est cette même année que Roberts a été choisi pour le rôle qui a fait de lui une star.

Pernell Roberts a joué Adam sur ‘Bonanza’

En 1959, Pernell Roberts a été choisi comme Adam Cartwright, le fils aîné du prospère éleveur Ben Cartwright, dans la série télévisée Aubaine. Un contraste étudié avec les personnages de Hoss et Little Joe, qui ont été décrits comme étant plus bruyants et extravertis, Adam de Roberts était mesuré, digne et toujours prêt à faire le point des deux côtés d’un débat avant de prendre une décision.

Roberts est devenu très populaire dans la série et a fait l’objet de nombreuses histoires fascinantes au cours des premières saisons. Cependant, après la saison six, Roberts a fait un départ brusque de Aubaine, pour ne jamais revenir. Il a ensuite joué dans plusieurs autres projets de haut niveau, notamment Trappeur John, MD., un spin-off de l’émission télévisée PURÉE. Pourtant, Roberts reste surtout connu pour son travail dans Aubaine, la série qu’il n’aimait pas beaucoup.

Pourquoi Pernell Roberts a-t-il quitté «Bonanza»?

Selon le New York Times, Pernell Roberts n’était pas fan de Aubaine – soit le rôle qu’il a joué, soit le sujet de la série elle-même. Il semble que la racine de ses problèmes avec le spectacle provienne de son passé de star du théâtre classique. « Je me sens un aristocrate dans mon domaine d’activité », aurait déclaré Roberts. «Ma participation à Aubaine était comme Isaac Stern assis avec Lawrence Welk.

Roberts n’a pas hésité à laisser les fans savoir ce qu’il pensait de la série et a admis plus tard qu’il ne craignait pas de laisser un chèque de paie substantiel lorsqu’il quittait la série pour poursuivre d’autres options. «OK, alors j’ai jeté un million de dollars. Et alors? Tout ce qui m’intéressait était mon bien-être émotionnel. Ce travail était très désagréable et je n’ai jamais regretté de partir. Il y avait également des rapports qui affirmaient que Roberts ne s’entendait pas bien avec ses collègues membres de la distribution, y compris Michael Landon.

Pourtant, Roberts a pu se tailler une carrière très respectable après son départ Aubaine, et quand il est décédé en 2010, les fans se sont souvenus d’une star polyvalente qui a donné vie à Adam Cartwright d’une manière que personne d’autre ne pouvait.