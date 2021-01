Actualités: la critique née de l’instantanéité

Subjectivité et perspective

Il y a quelques mois, Ricardo nous a remis un article intéressant dans lequel il expliquait comment notre HyperHype, qui propose des textes profonds, était encore ancré dans les particularités de ce journalisme qui requiert l’instantanéité. Mon compagnon a donné comme exemple de cette servitude à l’époque la section de Présent où « nous décomposons l’actualité juste à la sortie du four », selon le sous-titre qui accompagne cette section du web. Ricardo a également expliqué qu’il a contribué à générer une « couverture compulsive », parlant « d’aujourd’hui comme si c’était plus qu’hier », résonnant ainsi dans une vision plate de la réalité. Dans mon cas, Je suis d’accord que nous sommes aliénés du moment et qu’il est parfois écrasant de devoir donner un avis rapide sur une nouveauté, alors que le plus pertinent serait d’opter pour une autre pièce plus décontractée. A cette lourdeur issue de la culture du moment, il faut ajouter une pincée de difficulté pour trouver le bon sujet. Il y a beaucoup de nouveautés à commenter, mais l’auteur ne trouve pas toujours la critique pertinente en raison de son indifférence en la matière ou simplement parce que cet événement ne laisse pas grand-chose à commenter.

Face à l’instantanéité de l’actualité, nous avons d’autres genres comme les opinions ou les thèses, tous deux inclus dans la catégorie des curseurs. Des écrits qui sont travaillés durant la semaine et qui, par conséquent, nous permettent d’explorer plus en profondeur tout ce qui entoure notre hobby. Plus de temps, plus d’espace pour explorer différentes approches, pour trouver des sources plus précieuses ou pour penser à des mises en page plus provocantes. Je ne vais pas vous tromper, j’aimerais qu’HyperHype ne compte que sur curseurs, car je voudrais aussi que la société liquide me donne plus de temps pour les préparer. En général, je préfère lire Javier méditant sur la façon dont l’écriture sur les jeux vidéo l’a changé plutôt que sur une de mes nouvelles sur les lectures positives que nous pouvons obtenir du retard d’EA Play dans le PC Game Pass. Cependant, malgré les inconvénients qui accompagnent l’actualité, je pense qu’ils sont textes qui servent également à donner cette touche de subjectivité et de perspective qui caractérise 45Secondes.fr.

Tout d’abord, avec l’actualité, nous pouvons partir avis qui n’ont pas besoin d’une longue prolongation comme celui que les autres sections de la page montrent. Il arrive qu’il y ait des sujets qui correspondent parfaitement à la brièveté habituelle de l’actualité, mais pour cette raison, ils sont toujours d’actualité. Un exemple est la nouvelle que Jaime a écrite sur la façon dont le Récompenses du jeu avait attribué la meilleure direction à Le dernier d’entre nous: partie II. Dans ce document, il nous a rappelé l’exploitation par le travail subie par les travailleurs de Naughty Dog et a plaidé pour arrêter de récompenser les œuvres parsemées de ce problème. L’objectif de telles pratiques était de contribuer à mettre fin à ce fléau qui continue de s’établir aujourd’hui. L’article, qui ne comptait que quatre paragraphes, était attrayant, facile à lire et proposait des solutions possibles lorsque croquer.

Soumis à l’actualité, mais avec réflexion et contexte

Suivre avec The Last of Us Part II, Rubén a raisonné quelques jours après son lancement sur la façon dont le jeu a développé ses personnages et comment il a réussi à se connecter avec le joueur à travers des moments simples. Le texte, plus comme une opinion dans sa longueur, se concentrait sur l’un des aspects notables de l’aventure d’Ellie. En outre, il a servi de premières impressions pour ceux qui souhaitent acheter le titre. Il peut arriver que quelqu’un soit indécis d’acquérir l’œuvre et que ce commentaire les aide à résoudre leur doute. Surtout si c’était ce type de lecteur qui donne plus de poids à «l’âme» que dégagent les productions qu’à la description de chacune de ses sections.

Pour terminer la première actualité de l’année – bonne 2021! -, il faut mentionner que ces histoires sont capables de fournir un contexte aux nouvelles, quelque chose que ces derniers textes n’ont généralement pas en abondance. Je me souviens qu’il y a quelques mois nous avons eu l’édition d’été du Steam Games Festival, un fait que plusieurs médias ont rassemblé indiquant le nombre de démos gratuites ou listant quelques titres exceptionnels. Cette petite partie de la réalité était déjà couverte, il fallait donc opter pour d’autres approches. Une option a été choisie par Alejandro, qui nous a présenté sept matchs espagnols indépendants à regarder pendant le festival, citant un fil Twitter de David Ferriz. Mon camarade nous a expliqué comment il allait faire partie de la représentation espagnole pendant la journée, ce que nous n’aurions peut-être pas connu en lisant uniquement les sites Web les plus médiatiques.