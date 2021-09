Actualités du site : NBA 2K22 PS5, PS4 Review – Où est-ce ?

Nous avons déjà publié notre Test de Tales of Arise sur PS5 et Life Is Strange: examen de True Colors PS5, alors vous vous demandez peut-être où se trouve notre revue NBA 2K22. Celui-ci va prendre un peu de temps, nous en avons peur : c’est parce qu’en raison de la nature en ligne de la version, nous n’avons reçu le code de révision que jusqu’à environ une heure avant le jour du lancement, le 10 septembre.

Notre objectif avec ce jeu est de nous concentrer d’abord sur la version PlayStation 5 et de vous apporter une critique complète, mais en raison des différences significatives entre la prochaine génération et la génération actuelle, nous examinerons également l’édition PS4. . Qu’il s’agisse d’une critique complète ou d’une mini critique est indéterminé à ce stade, mais il y aura deux critiques pour ce jeu quand tout sera dit et fait.

Nos premières impressions sont relativement positives, bien que le nouveau format du monde ouvert s’accompagne de quelques mises en garde, à savoir le chargement dans et hors de la ville, qui est le centre de bac à sable du jeu. Le gameplay semble un peu plus rapide, ce que nous aimons, et le rythme des matchs semble avoir été accéléré. Nous aimons aussi beaucoup les nouveaux systèmes de blocage, qui ont été réécrits et semblent très naturels.

Comme toujours avec cette série, malgré les critiques qu’elle suscite, il y a absolument beaucoup à faire – un éventail inquiétant de modes et de fonctionnalités, en fait. Il nous faudra donc quelques jours pour creuser et explorer tout ce qu’il a à offrir. En attendant, nous préparons un Guide NBA 2K22, comprenant Meilleures versions pour MyPlayer et MyCareer et Tous les codes de casier, alors vérifiez si vous cherchez plus sur le jeu.