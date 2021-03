Actualités ChromeOS M89: Hub de téléphone, partage avec à proximité et bien plus encore

Nous vous apportons Quoi de neuf dans la version M89 de Chrome OS, qui commencera à toucher les utilisateurs de Chromebook à partir d’aujourd’hui dans les prochains jours. Le développement de ce système d’exploitation va de pair avec le navigateur, c’est pourquoi le numéro de version est si élevé, depuis le lancement de Chrome 89 il y a quelques jours. L’actualité se concentre sur deux branches: rendre Chrome OS plus fonctionnel et mieux communiquer avec Autres appareils.

Chrome OS et les Chromebooks ont connu une croissance spectaculaire. Surtout en 2020, où ses ventes ont augmenté de 109%, et Chrome OS a dépassé macOS pour devenir le deuxième système d’exploitation le plus utilisé au monde. Maintenant, Google veut installer son système avec des nouveautés orientées vers son fonctionnement en tant qu’ordinateur au lieu d’un système d’exploitation dans le cloud, en ajoutant plusieurs options qui ont été manquées, et d’autres pour aider l’écosystème avec Android.

Actuellement, selon les données fournies par Google lui-même, 1 ordinateur sur 10 vendu dans le monde est un Chromebook, 1 sur 5 aux États-Unis. Leur impact se voit surtout dans le domaine de l’éducation, où ils se disent leaders. La stratégie de Google continue d’être celle qu’ils ont mise en œuvre ces dernières années, ils s’occupent du système d’exploitation et ce sont les fabricants qui créent les appareils.

Cette stratégie se poursuivra en 2021, où Google garantit que plus de 60 nouveaux modèles de Chromebook de toutes les gammes seront lancés, mais aucun ne sera fabriqué par lui-même. En tout cas, ce que nous allons vous dire aujourd’hui est Quoi de neuf dans le système d’exploitation qui seront reçus par ceux qui obtiennent les mises à jour.

Phone Hub pour connecter Android à Chrome OS

La première nouveauté est Phone Hub, une fonction sur laquelle Google travaille depuis un certain temps. C’est un outil avec lequel pouvoir accéder à votre mobile Android à partir du Chromebook, quelque chose de très similaire à votre Windows Phone, mais toujours avec de nombreuses limitations. Cependant, c’est une première étape intéressante.

Pour commencer, une fois que vous avez établi la connexion avec le téléphone, en utilisant le même compte Google sur Android et Chrome OS, vous pourrez vérifier la batterie et la couverture de l’appareil. Vous aurez également une série d’actions rapides, comme activer le silence du mobile, la connexion partagée ou faire sonner le mobile pour le localiser.

Il vous permettra également de voir du contenu supplémentaire, comme les derniers onglets que vous avez ouverts dans Chrome sur votre mobile pour pouvoir reprendre la navigation sur le Chromebook. En outre, vous accéderez également aux notifications mobiles, pouvoir les voir sur le Chromebook et même répondre aux notifications des applications de messagerie instantanée avec des actions rapides. Ce dernier est le même que vous pouvez répondre à partir des notifications Android, mais avec le confort du Chromebook.

À proximité Partager également sur Chrome OS

Google a un système de partage de fichiers sur Android appelé Partage à proximité o Partager avec à proximité. C’est un système qui utilise la norme Bluetooth Low Energy pour trouver les mobiles à proximité et envoyer la demande d’envoi du fichier. Quelque chose de très similaire à l’Apple Airdrop, mais conçu pour les téléphones Android.

Désormais, avec sa nouvelle version, Partage à proximité vient également de Chrome OS. Cela vous permettra de partager des fichiers sans fil et sans avoir besoin d’applications tierces avec d’autres Chromebooks et téléphones Android, et les appareils Android pourront également trouver des Chromebooks pour leur envoyer des fichiers.

Le système multi-bureau est amélioré

Chrome OS a un système multi-bureau, qui permet d’avoir plusieurs bureaux comme sous Windows, et de pouvoir avoir certains sites Web ou applications sur l’un ou l’autre. Avec les améliorations mises en œuvre, ce système est désormais plus fonctionnel. Par exemple, au redémarrage, toutes les fenêtres seront récupérées pour ne pas perdre l’ordre que vous aviez.

Vous pourrez facilement créer d’autres bureaux lorsque vous entrerez dans votre visualisation, et leur donner des noms à organiser. Également aussi vous pourrez cliquer sur un site Web et l’envoyer à un certain bureau pour pouvoir organiser facilement le contenu. Vous pourrez déplacer les bureaux pour les organiser en modifiant leur ordre.

Autres nouvelles fonctionnalités de Chrome OS M89

Synchronisation WiFi Il vous permettra d’allumer le Chromebook ou votre Android et de détecter si l’autre appareil Android ou Chrome OS est connecté à un réseau WiFi. Si tel est le cas, vous pouvez vous y connecter avec votre appareil sans avoir à saisir de mot de passe, l’autre mobile ou Chromebook indiquera à votre Chromebook les informations d’identification pour se connecter directement.

Il vous permettra d’allumer le Chromebook ou votre Android et de détecter si l’autre appareil Android ou Chrome OS est connecté à un réseau WiFi. Si tel est le cas, vous pouvez vous y connecter avec votre appareil sans avoir à saisir de mot de passe, l’autre mobile ou Chromebook indiquera à votre Chromebook les informations d’identification pour se connecter directement. Chrome OS met enfin en œuvre un système pour prendre des captures d’écran rapides , qui sert également à enregistrer une vidéo de ce que vous faites à l’écran . Lors de la capture ou de l’enregistrement, vous pourrez sélectionner la zone de l’écran que vous souhaitez capturer.

, qui sert également à . Lors de la capture ou de l’enregistrement, vous pourrez sélectionner la zone de l’écran que vous souhaitez capturer. Fonction fourre-tout . Il s’agit d’un accès rapide aux fichiers que vous utilisez le plus, ainsi qu’aux derniers fichiers que vous avez utilisés sur votre Chromebook. Vous verrez également les dernières captures d’écran et vous pourrez épingler des fichiers. L’idée est que les éléments dont vous avez le plus besoin sont toujours à portée de main.

. Il s’agit d’un accès rapide aux fichiers que vous utilisez le plus, ainsi qu’aux derniers fichiers que vous avez utilisés sur votre Chromebook. Vous verrez également les dernières captures d’écran et vous pourrez épingler des fichiers. L’idée est que les éléments dont vous avez le plus besoin sont toujours à portée de main. Presse-papiers sur Chrome OS, il vous permet d’enregistrer les 5 derniers éléments. Vous pouvez copier des éléments avec Contrôle + C et collez-les avec Contrôle + V. Comme dans Windows, ce qui vous permettra d’avoir plus facile de transporter des éléments d’un site Web ou d’une application à une autre.

sur Chrome OS, il vous permet d’enregistrer les 5 derniers éléments. Vous pouvez copier des éléments avec Contrôle + C et collez-les avec Contrôle + V. Comme dans Windows, ce qui vous permettra d’avoir plus facile de transporter des éléments d’un site Web ou d’une application à une autre. Réponse rapide : Lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur certains mots ou phrases que vous avez sélectionnés dans un texte, dans le menu contextuel, vous verrez une option Assistant dans laquelle des réponses rapides sont proposées. C’est comme si l’assistant vous donnait des informations sur ce que vous aviez sélectionné.

: Lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur certains mots ou phrases que vous avez sélectionnés dans un texte, dans le menu contextuel, vous verrez une option Assistant dans laquelle des réponses rapides sont proposées. C’est comme si l’assistant vous donnait des informations sur ce que vous aviez sélectionné. Commandes multimédias intégrées directement dans le menu de Installation rapide , afin que vous sachiez où aller pour lire, mettre en pause ou passer à la chanson suivante, que vous l’écoutiez sur Internet ou dans une application Android.

, afin que vous sachiez où aller pour lire, mettre en pause ou passer à la chanson suivante, que vous l’écoutiez sur Internet ou dans une application Android. Désormais, moins d’étapes sont nécessaires pour partager des fichiers, des images et des liens entre les applications et le réseau. Lorsque vous cliquez sur Partager dans une application ou un site Web compatible, la liste des applications avec lesquelles vous pouvez partager le contenu apparaîtra. Identique à Android.

Améliorations des paramètres de contrôle parental, pour faciliter la tâche des parents. Ils pourront ajouter un compte scolaire sur le Chromebook de leurs enfants ou un code PIN pour faciliter la connexion de leurs enfants.

Améliorations de la fonction de lecture du contenu écrit, dans laquelle vous pouvez contrôler la lecture de la narration. Par exemple, vous pouvez l’accélérer pour qu’il aille un peu plus vite.

Les icônes d’application intégrées du Chromebook changent de design et ont un look plus moderne.

De plus, Google continue de travailler avec les développeurs pour les aider à adapter les applications à Chrome OS, qu’il s’agisse d’applications Web ou d’applications Android que vous pouvez installer avec Google Play. L’idée est de continuer à pouvoir implémenter des applications afin que vous puissiez les utiliser lorsque vous êtes connecté, mais aussi lorsque vous ne l’êtes pas. De plus, de Google, ils disent qu’ils veulent faire en sorte que peu importe si une application est native, Android ou Webapp, car ils veulent offrir une expérience de plus en plus unifiée.