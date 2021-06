Actual Left 4 Dead Personnages ajoutés à Zombie Army 4 gratuitement

Zombie Army 4: Dead War

Une nouvelle campagne de choc : La Résistance a vaincu Zombie Hitler et l’a jeté en enfer, mais il a ressuscité une fois encore, avec une soif de revanche plus grande que jamais ! Continuez l’histoire alternative de Zombie Army Trilogy dans de nouveaux et énormes niveaux, découvrez le plan sinistre qui amène la Survivor Brigade à travers l’Italie et au-delà ! Combattez les forces du mal dans des canaux jonchés de corps, survivez au Zombie Zoo et dirigez-vous vers les ténèbres, vers des endroits indéfinissables dont personne n’est jamais revenu pour raconter son aventure ! Un arsenal d’armes épiques : Employez le pouvoir du feu, de la foudre et de l’essence divine pour améliorer votre puissance de feu et créez des armes sorties tout droit des enfers ! Un fusil d’assaut qui tire des éclairs ? Un pistolet avec une baïonnette enflammée ? Tout est permis dans le dernier combat de l’Humanité ! Kill Cam et démembrements améliorés : La X-Ray Kill Cam est de retour ! Observez les balles au ralenti, les bombes et autres explosifs détruire les os et les organes. Emerveillez-vous lorsque vos balles déchirent un membre pourri ou deux, et frissonnez alors que les morts continuent de vous poursuivre !