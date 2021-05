Actrice voix dans « The Last of Us » pour reprendre son rôle dans la série HBO

HBO a déjà trouvé la bonne actrice pour jouer Marlene dans l’adaptation très attendue de «The Last of Us», et il semble que ce soit la même personne qui a joué le personnage dans les deux tranches du jeu vidéo Naughty Dog: l’actrice Merle. Dandrige.

Dans le monde de « The Last of Us », Marlene est apparue comme le leader de « The Fireflies », un groupe de résistance qui face au fléau des spores qui a infecté une grande partie de la population, ils cherchent un moyen de trouver un remède . L’histoire est déclenchée par le fait qu’elle a embauché Joel, le protagoniste du premier opus, pour emmener une fille nommée Ellie à la base de ce groupe.

« The Last of Us » présente comment Joel et Ellie nouent un lien d’amitié tout au long de ce voyage à travers les États-Unis ensemble, ce qui conduira Joel à prendre des mesures désespérées pour la protéger, quel qu’en soit le prix. La participation de Dandrige à la série a été confirmée grâce à The Hollywood Reporter.

Merle Dandrige a une carrière exceptionnelle en tant que comédienne de voix dans d’autres productions interactives, telles que le classique culte « Half-Life 2 », où elle interprète Alyx Vance, ainsi que le jeu « Everyone’s Gone To The Rapture », pour lequel il a reçu un BAFTA Games Award pour sa performance.

Bien que le visage de l’actrice n’ait pas été utilisé comme modèle pour l’image de Marlene dans « The Last of Us », elle a également fait des apparitions dans diverses productions télévisées, y compris « Sons of Anarchy ». « Et récemment » The Flight Attendant « pour HBO Max .

Dandrige rejoint un casting composé des acteurs de « Game of Thrones » Pedro Pascal et Bella Ramsey dans le rôle de Joel et Ellie, ainsi que de l’acteur Gabriel Luna, qui jouera Tommy, le jeune frère de Joel. « The Last of Us » a été développé par Craig Mazin, créateur de « Chernobyl » et Neil Druckmann, directeur du développement sur les deux tranches du jeu. La série n’a pas encore de date estimée pour sa première.