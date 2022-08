Actrice de Stranger Things qui apparaît dans Pretty Little Liars et peu remarquée

in

HBO MAX

Une figurine de la série créée par les frères Duffer pour Netflix, qui fait maintenant partie de Pretty Little Liars : Original Sin. Découvrez comment il est venu à la fiction pour adolescents HBO Max!

©IMDBUne actrice de Stranger Things apparaît dans Pretty Little Liars : Original Sin.

La série ado Ils ont toujours été la grande attraction des plateformes de streaming. Mais au cours du dernier mois, cette tendance est devenue plus évidente que jamais : des phénomènes tels que choses étranges Soit Jolies petites menteuses ils sont revenus une fois de plus pour ravir leurs fans avec de nouveaux épisodes. Mais, ce que peu ont remarqué, c’est que une actrice participe aux deux projets avec des rôles très différents. Découvrez de qui nous parlons !

A partir du 1er juillet, la quatrième saison de choses étranges est disponible dans le catalogue de Netflix. Avec des chapitres beaucoup plus longs, l’histoire interprétée par Millie Bobby Brown a osé incorporer de nouveaux personnages qui ont su s’adapter aux rôles historiques de la fiction créée par les frères Duffer. Parmi ces derniers, une jeune interprète est revenue apporter son charisme à l’intrigue. Mais ce n’était pas son seul travail du mois.

La semaine dernière hbo max a donné le départ à Pretty Little Liars : Péché originel, une série qui se déroule dans le même univers que l’histoire mettant en vedette Lucy Hale et Ashley Benson, mais mettant en vedette une nouvelle génération de Pretty Little Liars. Ses protagonistes sont poursuivis par un mystérieux harceleur qui leur rappellera le péché que leurs parents ont commis il y a des années. Dans ce voyage temporaire, nous voyons une actrice qui participe également à la production originale de Netflix. Avez-vous deviné son nom ?

+ De Stranger Things à Pretty Little Liars : Péché originel

le chiffre de choses étranges qui a dit au revoir à Netflix pour rejoindre Pretty Little Liars : Péché originel c’est Gabrielle Pizzello. Dans la série de science-fiction, l’actrice est chargée de personnifier Suzie Bingham, une fille intelligente qui a su faire équipe avec Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) et aider les amis de Hawkins lorsque les choses deviennent incontrôlables. Vous vous souvenez probablement d’elle pour son interprétation inoubliable de histoire sans fin dans une autre saison.

Désormais, il a quitté ses lunettes caractéristiques et sa coiffure parfaite, pour incarner un personnage à la fin sombre. Il s’agit de Angela Eauxle rôle qui démarre ce redémarrage de Jolies petites menteuses qui débute en 1999. Pendant quatre épisodes et à travers des flashbacks, l’intrigue fait revivre cette adolescente qui décide de mettre fin à ses jours de la pire des manières. Une comédienne experte en fiction pour les plus jeunes !

