Actraiser Renaissance Review pour PC

Nos roturiers ont encore une fois besoin de notre aide. Nous vous disons comment avec notre analyse d’Actraiser Renaissance.

Nous vivons à une époque où, en plus d’avoir toutes sortes d’indies comme plat principal, nous avons des remakes de nombreux anciens titres ou quelque chose de plus récent. Ces remakes dans de nombreux cas, le changement n’est pas perceptible, mais lorsqu’il s’agit de remakes de titres issus de l’ère SNES ou de dérivés, le changement peut être vraiment spectaculaire. Cas du jeu que je vous présente aujourd’hui dans ce Actraiser Renaissance critique pour PC.

Le jeu Square Enix et Sonic Powered nous invite à nous mettre dans le rôle d’un dieu pour guider l’humanité vers un état de paix qui la libère de tout mal possible. Tout au long des scénarios 2D, des phases de simulation et de construction.

Histoire faible pour donner de l’importance à sa concoction de genres

Les joueurs joueront le rôle du Seigneur de la Lumière et de son ange pour guider l’humanité dans son projet de faire de la Terre un endroit meilleur. Nous aurons plusieurs régions à défendre, en augmentant leur population et en utilisant les héros que nous rencontrons pour défendre ces lieux. Nous ne parlons pas ici d’une histoire de musculation puissante, ce n’est pas ce qu’elle vise, mais une simple procédure pour souligner les autres points forts du jeu vidéo.

Nous sommes face à un titre bref malgré ce qu’il peut paraître au premier abord. Son mélange de genres variés se traduit par une durée assez équilibrée. Il nous faudra environ 20 heures pour terminer l’histoire principale, mais il est vrai que ce remake ajoute une nouvelle zone vers la fin de l’œuvre. Dans celui-ci, nous devrons utiliser tout ce que nous avons appris pendant le jeu pour nous en sortir indemnes. D’autre part, nous pouvons également retourner dans chacune des zones pour effectuer des missions secondaires et augmenter la population de nos fiefs au maximum.

Nous ne sommes pas non plus confrontés à une proposition trop difficile. L’original ne l’était plus, mais le temps l’a peut-être davantage adouci. Avec une bonne stratégie, nous pouvons défendre efficacement chaque zone. C’est dans les phases de construction car les phases de scénarios 2D la chose est encore plus allégée. Bien qu’il y ait quelques boss à vaincre, ils ne posent pas trop de maux de tête.

Presser un peu de tout pour ne pas nous submerger

Comme vous pouvez déjà le supposer, le jeu a deux schémas de contrôle qui varient dans chaque section. D’une part, nous avons les commandes des phases 2D, où le total des combos de notre seigneur de la lumière sera assez limité. Il sera capable d’exécuter des attaques simples, des combos légers, des attaques aériennes, des feintes et de la magie spéciale. De l’autre, dans les phases de construction, nous contrôlerons l’ange, qui devra donner des ordres aux paysans et aux héros. Nous gagnerons du terrain, petit à petit, et nous pourrons nous défendre avec des palissades et des bastions dans les moments de tower defense.

Les donjons sont l’endroit où nous avancerons en deux dimensions comme si d’un metroidvanie c’était. Ces zones sont composées de plusieurs zones de défilement latéral, où nous devrons atteindre le boss final de chaque acte. Au cours de ces phases, nous pouvons améliorer notre seigneur de la lumière en collectant des diamants que les ennemis laisseront tomber ou en détruisant certains totems. Ces améliorations augmenteront temporairement les statistiques de notre héros jusqu’à la fin du niveau.

Cependant, il bénéficie d’améliorations permanentes. Ils sont atteints en montant de niveau en remplissant des objectifs dans les zones de construction.Nous pouvons augmenter la santé et le mana du héros ainsi que l’ange qui garde chaque fief. N’oubliez pas non plus que chaque phase propose des objectifs secondaires qui, s’ils sont remplis, nous bénéficieront de parchemins et d’autres objets utiles qui nous permettront d’améliorer d’autres personnages dans les fiefs.

Personne ne peut arrêter l’avancée de l’humanité

Lorsque nous aurons terminé chacun des actes, nous passerons en mode construction, où nous passerons en fait la plupart du temps et qui est la partie la plus importante du jeu.

Chaque manoir fait partie du Temple avec un couple de paysans. Petit à petit, ils gagneront du terrain et se reproduiront au fur et à mesure que nous les défendrons des essaims de monstres. Notre objectif principal est de mener à bien les missions que les paysans nous proposent afin de continuer à nous développer.

Bien entendu, lors de cet exploit, des barrières naturelles apparaîtront que nous devrons franchir avec nos pouvoirs divins. Par exemple, si nous avons une forêt luxuriante qui bloque le chemin de nos ouvriers, nous pouvons lancer un éclair pour l’éliminer de la surface de la terre.

Mais les problèmes ne s’arrêtent pas là. De temps en temps, nous devrons affronter des vagues d’ennemis dans un mini-jeu intéressant tour de défense. Aidés par des personnages spéciaux, les soi-disant héros, nous devrons tuer les ennemis avant qu’ils n’atteignent le temple. En plus d’avoir la force de ces hercules, nous pouvons placer des pièges, des bastions et d’autres constructions qui aideront à stopper l’avancée des troupes maléfiques.

Un ange pour les protéger tous

Pendant que les paysans pauvres se cassent le dos en agrandissant leur ville, nous devrons veiller à ce qu’aucune vermine ne les mange. Grâce à notre conseiller, l’ange, nous pourrons les défendre contre toute créature non grata. Il montrera son arc, avec lequel il pourra exécuter des attaques simples ou chargées pour éliminer plusieurs ennemis à la fois.

Mais les ennemis continueront de nous harceler à l’infini… A moins que nous ne fassions quelque chose pour y remédier. Comme ils sortent de plusieurs nids postés dans les coins des régions, on peut les atteindre avec les villageois pour les préparer aux raids. Une fois à l’intérieur nous repasserons en mode 2D avec notre seigneur de la lumière pour vaincre le mini boss qui provoque l’apparition répétée d’ennemis.

Au fur et à mesure que nous avançons vers de nouveaux biomes, les ennemis qui apparaîtront seront plus forts et il sera impératif d’atteindre les nids dès que possible. Par exemple, dans les zones de la vallée, nous serons attaqués par des gargouilles et des bébés dragons qui tomberont avec un ou deux coups de l’arc de l’ange. Cependant, lorsque nous arriverons dans le désert, les ennemis seront plus coriaces et ils peuvent nous réserver de mauvaises surprises (mettre le feu aux champs est l’un des moindres maux qu’ils peuvent apporter avec eux).

Actraiser s’habille pour la génération actuelle

Actraiser Renaissance fait partie de ces exemples qui donnent du fil à retordre pour les cataloguer. Refaire? Remasterisation ? Ce que l’on peut vous dire, c’est que l’évolution par rapport à la Super Nintendo originale est assez notable. Bien que tout obéisse au même schéma visuel (pixel art en deux dimensions avec des modèles timides en trois dimensions), les modèles, fonds et effets ont été refaits de zéro pour l’occasion.

Nous pouvons remercier le fait que l’essence reste pure, pas un iota. Nous avons les mêmes impressions visuelles aujourd’hui qu’il y a 30 ans, même si maintenant tout semble plus fluide, coloré et fantaisiste.

La section art a évidemment changé à la fois dans les environnements 2D et dans les phases de construction, avec de nouveaux effets d’environnement, des particules et des monstres qui présentent de nouveaux modèles. Il est vrai que la variété des monstres n’est pas très large, mais nous aurons différents boss finaux qui seront le point culminant de ces phases.

D’autre part, la section sonore a également subi des changements avec 15 nouvelles chansons et de nouvelles versions de l’OST classique, ainsi que la possibilité de pouvoir écouter les originaux pendant que nous jouons ou profitons de l’un d’eux. notes du menu.

Un classique oublié qui revient pour retrouver sa gloire méritée

Actraiser Renaissance est sans aucun doute un bon hommage et un bon hommage au jeu original Super Nintendo. Cela suppose un mélange des genres très réussi, qui bien qu’il puisse paraître un peu concis selon les profils de joueurs, finit par devenir assez agréable et dynamique au fil du temps.

Action 2D pour affronter des boss finaux épiques, gestion de la population où nous passerons le plus clair de notre temps à étendre le territoire, à nous protéger des créatures des ténèbres et à utiliser des pouvoirs élémentaires pour terraformer. Comme je l’ai dit, chaque mode de jeu peut sembler trop simple séparément, mais dans l’ensemble, c’est une expérience intéressante qui peut difficilement être déformée.

Bien sûr, si vous espérez goûter ici à une histoire digne d’un JRPG ou à une aventure profonde du genre metroidvania, faites demi-tour. Il faut savoir qu’Actraiser est une chimère de genre qui propose un peu de tout mais sans trop couvrir quoi que ce soit.