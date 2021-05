Activision Sledgehammer Games réalise le prochain Call of Duty

activision Call of Duty : Black Ops Cold War - PS4 -

L’emblématique série Black Ops est de retour avec Call of Duty® : Black Ops Cold War, la suite directe du Call of Duty® original et bien-aimé : Black Ops.Campaign : Black Ops Cold War lance les fans dans le combat le plus chaud du conflit géopolitique pendant la Guerre Froide au début des années 1980. Tout est trompeur dans la passionnante campagne singleplayer, dans laquelle les joueurs affrontent les personnages historiques et la dure réalité lors d’une bataille qui s’étend à travers le monde dans des endroits emblématiques comme Berlin-Est, Vietnam, Turquie, le quartier KGB des Soviets et plus encore. En tant qu’agent d’élite, vous suivrez la trace d’un personnage sombre, appelé Perseus, qui a pour mission de perturber les rapports de pouvoir dans le monde et de changer le cours de l’histoire. Faites un voyage au coeur de la conspiration mondiale avec des personnages emblématiques tels que Woods, Mason et Hudson et un nouveau groupe d’agents qui tentent de contrecarrer un