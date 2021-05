Activision pourrait créer COD: Warzone pour mobile

Domair Climatiseur mobile Monobloc Arctic - 2000 W - blanc

Le climatiseur Arctic contribue à créer un environnement agréable, au travail ou chez soi !Le climatiseur Arctic de Domair est très fonctionnel et offre deux fonctions principales : il refroidit et déshumidifie la pièce. Mobile, le climatiseur peut être placé n'importe où, selon les besoins, grâce à sa poignée de transport et à ses roues intégrées. Il est réglable grâce à la télécommande fournie, ainsi qu'à l'écran d'affichage digital. Le flux d'air est orientable grâce à l'inclinaison manuelle des ailettes. Un minuteur de 24h permet de programmer l'appareil, afin que la pièce conserve ou obtienne la température souhaitée même en cas d'absence.Climatiseur monoblocCapacité : refroidissement 7000 BTU/h, déshumidification 24 L/24 heuresDébit d'air : jusqu'à 400 m³/ hMoteur trois vitessesTuyau d'évacuation extérieureFiltre amovible et lavableEnergie : 2000 WDimensions : 730 x 370 x 320 mmPoids : 23 kgClasse énergétique : AColoris : Blanc .