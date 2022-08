Activision est accusé d’avoir copié le jeu vidéo du Dr Disrespect en échange d’un skin Call Of Duty

Activision est sous le feu des critiques pour l’avoir prétendument refait avec une peau qui ressemble étonnamment à une «version modifiée» dans le prochain tireur d’extraction de Midnight Society, Deadrop, quelques semaines seulement après avoir admis «l’erreur» de voler la peau de Floof Fury pour Appel du devoir: Zone de guerre.

Les joueurs qui ont acheté des billets d’accès anticipé pour le jeu lors du premier tour sont connus comme des variantes dans l’univers de Deaddrop. Ils reçoivent des « identifiants VisorCortex », qui sont essentiellement des NFT qui fournissent à leurs propriétaires des skins de visière exclusifs, comme l’un des avantages d’être en première ligne. Comparé à Daft Punk, plus ouvertement martial.

Avant que le jeu pour la Midnight Society n’ait un nom, le studio a annoncé en mars que « Le VisorCortex fonctionne comme votre identification au sein de la Midnight Society qui peut être utilisée comme votre avatar authentifié même en dehors de la communauté. »

Les variantes peuvent échanger des identifiants VisorCortex avec d’autres détenteurs de pass d’accès en échange de pass d’accès sans perdre leurs avantages de variante, ou ils peuvent échanger leur pass d’accès et l’identifiant VisorCortex qui y est lié pour renoncer à leur utilité au sein de la Midnight Society.

Le dernier skin Doomsayer pour Call of Duty: Warzone et Vanguard a été publié par Activision cette semaine. Les gens ont immédiatement observé à quel point la peau est étonnamment similaire à une peau de visière Deaddrop, avec un crâne holographique bleu clair lumineux derrière une capuche grise baggy.

Et pas n’importe quel skin de visière, mais tout particulièrement celui de Robert Bowling, qui, avant de rejoindre Midnight Society, a été responsable de l’engagement communautaire du studio et stratège créatif pour la série de jeux vidéo Call of Duty.

Sur Twitter, Bowling semblait reconnaître les parallèles, écrivant sans aucun contexte clair, mais il était difficile de manquer « Au moins, mentionnez-le après moi. » Et force est de constater que les designs sont assez similaires. Mais, tout en étant respectueusement dit, les deux conceptions sont également plutôt génériques.