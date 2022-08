Activision Blizzard est critiqué par l’équipe de développement de Diablo 2: ressuscitée

En réponse à Activision Blizzard qui aurait retardé la reconnaissance du nouveau syndicat des employés de Blizzard Albany pour Diablo Immortal, Call of Duty et World of Warcraft, le développeur de Diablo 2: Resurrected Blizzard Albany a ouvertement dénoncé « l’hostilité » de l’éditeur.

Un nouveau syndicat d’employés aurait demandé la reconnaissance volontaire d’Activision Blizzard en juillet auprès des testeurs de Blizzard Albany,

qui a également travaillé sur Destiny et les jeux Tony Hawk’s Pro Skater. Afin de représenter les testeurs du co-développeur des séries Warzone et Call of Duty, les employés de Raven Software ont décidé avec succès de créer la Game Workers Alliance. La formation de la GWA était une première pour un important studio de jeux nord-américain.

Dans sa réponse initiale à la pétition syndicale de Blizzard Albany, Activision Blizzard a déclaré dans un communiqué rendu public par le Washington Post : « Nous avons le plus grand respect pour le droit légal de tout employé de choisir lui-même d’adhérer ou non à un syndicat.

Notre opinion est que la relation la plus fructueuse est celle qui existe directement entre un employeur et son personnel.

L’entreprise répondra officiellement et publiquement à la requête du National Labor Relations Board (NLRB). »

Activision Blizzard « décide de résister », selon la Game Workers’ Alliance Albany, un syndicat sollicité par les employés de Blizzard Albany, retardant la reconnaissance officielle du nouveau syndicat.

La direction d’Activision Blizzard semble avoir une fois de plus pris la mauvaise décision en choisissant de s’opposer à notre syndicat, alors que 95 % d’entre nous ont signé des cartes d’adhésion syndicale.

Activision a pris une décision claire et délibérée de nous retirer nos droits fondamentaux du travail en investissant une fois de plus des centaines de milliers de dollars dans une organisation antisyndicale au lieu de suivre l’exemple de Microsoft et de signer un accord de neutralité du travail.

Cette entreprise ne profite presque jamais de l’occasion de commencer à restaurer sa réputation et à démontrer qu’elle valorise ses travailleurs.