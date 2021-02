« Activision a copié mon personnage pour créer Mara »: l’accusation contre Call of Duty

Call of Duty: Guerre moderne va au tribunal. La raison est l’accusation de l’artiste Clayton Haugen, qui estime qu’un personnage féminin qu’il a créé pour présenter le pitch d’un film a été copié par Activision Blizzard pour Call of Duty: Modern Warfare, le redémarrage progressif sorti en octobre 2019 pour PS4, Xbox One et PC. Il semble en fait que le personnage du jeu appelé Mara est égal à tous égards à celui créé par Haugen.

Plus de détails sur le sujet proviennent du portail Torrentfreak: Clayton Haugen est un écrivain, photographe et vidéaste basé en Caroline du Nord. Il détient les droits d’auteur de deux œuvres littéraires et de 22 photographies d’un personnage nommé « Janus tombe », figure centrale de son histoire « La Renaissance de novembre », dans le but d’en faire un film. Copyright enregistré entre 2012 et 2013 pour les œuvres, tandis qu’en ce qui concerne les photographies du personnage, l’enregistrement remonte à décembre 2020. Pour la création de Jade Canus, Haugen a collaboré en 2017 avec l’actrice, mannequin et streamer Alex Zedra, plus tard contacté par Activision pour la réalisation de Mara pour Call of Duty: Modern Warfare.

C’est précisément ce dernier point qui corrobore l’accusation: selon la plainte de Haugen, non seulement l’actrice elle-même a été contactée, mais les mêmes vêtements et équipements présents sur les photos incriminantes ont été utilisés. Pour le travail sur Mara, même le même maquilleur avec lequel Haugen avait collaboré a été contacté, qui était censé copier le maquillage et la coiffure de Jade Canus. « Pour dissimuler leur violation intentionnelle des photographies de Haugen de Cade Janus et de son personnage, les accusés ont demandé au maquilleur de signer des accords de confidentialité », a rapporté la plainte. Le fait que le matériel copié par Haugen a été utilisé non seulement pour le contenu du jeu, mais aussi comme campagne de marketing de Call of Duty: Modern Warfare.

En conséquence, Haugen affirme qu’Activision Blizzard (éditeur), Infinity Ward (équipe de développement de jeux) et Major League Gaming (l’une des plus importantes sociétés d’exportation au monde dirigée par Activision) ont violé et continuent de violer ses droits. Alternativement, Activision a ou avait un intérêt financier dans la violation du droit d’auteur, de sorte qu’elle peut être tenue responsable entre les trois parties citées par la plainte.

