Activez WhatsApp sans code de vérification, de toutes les manières

Terra Canis Friandises sans céréales Terra Canis pour chien au gibier - 200 g

Les Friandises sans céréales Terra Canis pour chien au gibier sont conçues de manière artisanale sans céréales et avec des ingrédients naturels, de qualité et non modifiés : viande musculaire fraîche, légumes sains, fruits et herbes. Marque : Terra CanisTaille de l'animal : Toutes taillesContenance : Sachet