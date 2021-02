Activez WhatsApp sans code de vérification, de toutes les manières

Pour activer WhatsApp, il est essentiel d’utiliser un code de vérification. Mais cette mesure de sécurité peut-elle être contournée? Essayons.

Malgré le fait que pour de nombreux Telegram, il s’agit d’une application beaucoup plus complète que WhatsApp, On ne peut nier que cette dernière est l’application de messagerie instantanée avec le plus d’utilisateurs au monde.

Bien que l’application appartenant à Facebook ne soit pas le paradigme de la sécurité et de la confidentialité, la vérité est qu’avec le temps, l’outil s’est beaucoup amélioré. Comme vous le savez, pour pouvoir l’utiliser, vous devez vous inscrire avec notre numéro de téléphone car ils nous enverront un code de sécurité. Mais, WhatsApp peut-il être activé sans avoir besoin de ce code? Essayons.

Nous allons essayer d’activer WhatsApp sans code de vérification

La première fois que nous téléchargeons WhatsApp sur notre smartphone, ils nous demandent un numéro de téléphone où un SMS avec un code à 6 chiffres nous est envoyé utilisé pour activer l’application. Mais quelles autres méthodes existe-t-il?

Essayons la vérification par appel. C’est un moyen qui est utilisé lorsque nous ne recevons pas le code via un message texte. En optant pour cette option, nous recevrons un appel par lequel une voix dictera ce code de vérification. Alors, comment vérifions-nous, de cette manière, nous avons également besoin du code référencé.

Bien qu’il existe une autre méthode au-delà du message texte et de l’appel téléphonique. Il s’agit d’utiliser un e-mail. Nous nous expliquons.

Dans le cas où nous aurons mis le smartphone en mode avion, nous ne recevrons aucun code par SMS ou par appel. Alors, comment activer WhatsApp? Pour ce faire, comme nous l’avons dit, nous activons le mode avion, activons le Wi-Fi sans supprimer le mode avion et entrons notre numéro de téléphone dans WhatsApp. L’application nous demandera une alternative pour activer le compte et nous demandera un email.

Une fois cela fait, nous entrons l’email, nous donnons à envoyer et nous donnons rapidement pour annuler. Comment pourrait-il en être autrement, Nous recevrons également un code dans l’e-mail qui devra être entré dans l’application.

Donc non. Comme indiqué sur le site Web de WhatsApp, pour activer cet outil appelé WhatsApp il est indispensable de le faire avec un code. Par conséquent, pour de nombreux tutoriels que nous consultons sur le réseau, il n’y a aucun moyen officiel d’activer un compte WhatsApp sans utiliser un code de vérification que ce soit par SMS, appel téléphonique ou la troisième voie via un e-mail.

