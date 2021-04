Activer UPnP: voici comment procéder

Avec UPnP, vous pouvez contrôler différents appareils sur un réseau. Avec un serveur UPnP, vous pouvez écouter de la musique n’importe où dans la maison, et «Universal Plug and Play» est utilisé par des périphériques tels que les imprimantes WLAN et les caméras IP. Vous trouverez ici comment activer UPnP via le routeur Fritzbox et sous Windows.

Activez UPnP via la Fritzbox

Entrez fritz.box dans le navigateur et appuyez sur « Entrée ».

Entrez le mot de passe de votre appareil. Vous pouvez le trouver sous le routeur.

Cliquez sur « Vue: Standard » en bas à gauche pour activer la « Vue étendue ».

Allez dans « Réseau domestique> Réseau ».

Sous « Paramètres réseau », cochez la case devant « Transférer les informations sur l’état via UPnP ».

Cliquez sur «Appliquer».

Allez dans « Internet> Partages ».

Cliquez sur « Partage de port ».

Activez « Autoriser les modifications des paramètres de sécurité via UPnP ».

Cliquez sur «Appliquer».

Activez UPnP sous Windows

De nombreux programmes tels que Universal Media Server activent eux-mêmes UPnP, mais il est parfois nécessaire d’activer la fonction manuellement. Cela fonctionne comme ceci:

Entrez « options de diffusion multimédia » dans la recherche Windows et ouvrez-le.

Dans la fenêtre ouverte, cliquez sur « Activer le streaming multimédia ».

Le streaming multimédia via UPnP devrait maintenant fonctionner.

Si le service associé n’est pas actif, passez au paramètre de service dans la fenêtre.

Double-cliquez sur « Service de partage réseau du lecteur Windows Media ».

Cliquez sur le bouton « Démarrer » dans l’état du service.

Résumé