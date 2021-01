Action RPG Ocean’s Heart fait ses débuts sur Steam le 21 janvier

L’éditeur Nordcurrent et le développeur Max Mraz ont annoncé la date de sortie de Cœur de l’océan. Le jeu sera bientôt lancé sur Steam, et la page du magasin est maintenant disponible dans la liste de souhaits.

Cœur de l’océan est un RPG d’action avec un pixel art détaillé et un fort accent sur l’exploration. Tilia est à la recherche de son père kidnappé dans un monde rempli de secrets et d’autres mystères. Les aventures du protagoniste les emmènent à travers les ruines d’un royaume inondé, des forêts brumeuses, des sommets isolés et des marais d’eau salée.

Tilia en apprendra plus sur le mystérieux mais impitoyable pirate Blackbeard et pourquoi il a décidé de kidnapper son père.

Il y a des secrets partout Cœur de l’océan. Chaque emplacement propose des quêtes secondaires uniques et significatives, des mystères anciens, mais de nombreux dangers. Tilia et choisissez de partager l’avenir de leur monde ou de vous concentrer sur la mission actuelle. Les missions secondaires s’étendent sur le monde, y compris une conspiration de pirate inhabituelle qui pourrait changer son monde à jamais.

Le jeu a beaucoup d’action. Des monstres effrayants et des combats de boss tendus garderont les joueurs immergés dans l’action. Tilia peut utiliser diverses armes comme des masses en chaîne avec de la magie ancienne.

Il y a aussi de l’artisanat, car les joueurs chercheront des matériaux spéciaux pour améliorer leurs armes. La mise à niveau des monstres sera essentielle à la survie, car les monstres continuent de devenir plus forts dans ce monde magique.

Tilia peut également rassembler des matériaux pour fabriquer des potions et étendre son arsenal. Les joueurs peuvent choisir leurs armes préférées en fonction de leur style de jeu, qu’il s’agisse de combats au corps à corps ou à distance avec un arc et des flèches.

Artūras Surgutanovas, responsable du marketing chez Nordcurrent, a déclaré:

Ocean’s Heart s’inspire de Zelda, Hollow Knight, The Witcher et même Dark Souls pour créer une version passionnante du genre RPG d’action-aventure. Rempli de tonnes de quêtes secondaires et de secrets cachés, Ocean’s Heart est enveloppé dans une histoire engageante pleine d’humour intelligent, offrant une expérience profonde et divertissante qui vous fera rire et tirer sur vos cordes sensibles. Ajoutez le jeu sur Steam dès aujourd’hui, pour ne pas manquer notre lancement le 21!

Cœur de l’océan sera disponible en plusieurs langues, dont l’anglais, le français, l’allemand, le russe, l’espagnol, le portugais brésilien et le chinois simplifié.

Le développeur a précédemment publié un Zelda-comme remake de Bloodborne appelé YArntown.

Cœur de l’océan lance sur PC via Steam le 21 janvier.