Action RPG Black Myth: Wukong continue à avoir l’air cool comme l’enfer dans une nouvelle bande-annonce

L’année dernière, Black Myth: Wukong, un RPG d’action chinois, a attiré l’attention d’Internet avec une vidéo de gameplay vraiment impressionnante. Si vous ne l’avez pas vu, allez y jeter un coup d’œil. C’est un Voyage à l’ouest– titre inspiré qui s’inspire des jeux d’action de personnages, et il y a aussi un indice indéniable de Dark Souls. Ça a l’air génial.

IGN Chine a récemment publié une toute nouvelle bande-annonce pour le jeu, que vous pouvez voir ci-dessus. Célébrant le début de l’année du Buffle, cette nouvelle vidéo présente un gameplay et des cinématiques inédites, et elle continue à avoir fière allure. Il est fourni comme une sorte de mise à jour sur le développement et nous donne un aperçu de certaines des bêtes fantastiques que nous allons combattre et de la capacité du personnage du joueur à se transformer. Nous avons hâte de jouer nous-mêmes.

Cela prendra probablement un bon moment avant que nous puissions le faire. Les plates-formes ne sont pas encore confirmées, bien que le site officiel indique qu’il ciblera les PC et les consoles de nouvelle génération comme PlayStation 5. Sans date de sortie, cela pourrait être une longue attente, mais j’espère que cela en vaut la peine.

Que pensez-vous de Black Myth: Wukong? Préparez-vous pour le Nouvel An chinois dans la section commentaires ci-dessous.