Action Arcade Wrestling Grappins avec PS4 à partir du 10 août

Si vous avez joué à WWE 2K Battlegrounds, qui est gratuit ce mois-ci avec PS Plus, alors acceptez nos commisérations. Les jeux de lutte sont dans une mauvaise passe depuis plusieurs années maintenant, et cette bande-annonce ironique de la prochaine Action Arcade Wrestling ne peut s’empêcher de le souligner. « Il a été créé dans un seul but », dit la voix off du grappler radioactif, Biohazard. « Pour redonner du plaisir aux jeux de lutte! »

Sorti le 10 août, ce bagarreur cel-shaded semble sortir tout droit d’une borne d’arcade d’un univers alternatif. « Préparez-vous à attraper des chaises pliantes, à laisser tomber des coudes volants et à tirer des faisceaux laser fous dans le ring de lutte », lit-on dans le texte de présentation. Il est clairement inspiré des jeux de lutte des années 90 et promet un schéma de contrôle intuitif à deux boutons.

Cela pourrait vous aider jusqu’à ce que 2K Sports partage une mise à jour sur WWE 2K22.