Acteurs qui pourraient jouer dans un remake de Breaking Bad

En 2008, Vince Gilligan apporté au monde l’un des meilleurs série dans l’histoire de la télévision Breaking Bad. Protagonisée par Aaron Paul et Walter White, nous a montré un homme très capable que la vie avait puni à maintes reprises. Arnaqué par ses partenaires, enseignant dans une école où aucun élève ne s’intéressait à ses connaissances, avec des problèmes financiers et un diagnostic de cancer en phase terminale, il se tourne vers le monde du trafic de drogue où il bâtit un empire. Que se passerait-il si on repensait cette production avec d’autres acteurs ?

+Le casting idéal pour le remake de Breaking Bad

8Walter White

Il est très difficile d’imaginer ce personnage sans penser à quelqu’un d’autre que Bryan Cranston. Cependant, pourquoi ne pas jouer un peu et proposer à Steve Carell en tant que candidat possible pour jouer dans le remake. De la même manière que Cranstona longtemps été associé au monde de la comédie, mais avec L’émission du matin a montré que le drame lui convenait aussi. Pouvez-vous l’imaginer dire « Je suis le danger »?

7Jesse Pinkman

Lorsque Aaron-Paul a été embauché pour jouer Breaking Bad près de Bryan Cranston, le plan initial était qu’il ne ferait partie de la série que pendant une saison et finirait par mourir. Cependant, ce qu’il a fait était si bien que son personnage a survécu et est devenu un pivot de la production, nous donnant un personnage emblématique. Qui pourrait le remplacer ? Nuage Angus a montré qu’il comprenait très bien comment fonctionne le monde de la drogue dans euphorie et serait une location idéale.

6-Hank Schrader

Bien que beaucoup le détestaient pour être l’antithèse de Walter White, Hank Schrader était l’un des personnages les plus complexes de la série, qui a eu son grand moment avec toute la réhabilitation après avoir été attaqué par les cousins ​​moncada et c’est lui qui a découvert la véritable identité de son beau-frère. Quelqu’un qui pourrait l’imiter dans ses aspects dramatiques et histrioniques pourrait être Benicio, le taureau.

5 – Saül Goodman

Puisqu’on parle d’histrionique, il est temps d’évoquer le personnage qui vient de terminer son spin-off. Saul Bonman est apparu vers la fin du deuxième volet et est devenu un partenaire clé pour Walter White. Tout comme avec Bryan Cranstonil est difficile de penser à lui joué par un autre acteur qui n’est pas Bob Odenkerk. Mais que se passe-t-il si nous ajoutons à Sam Rockwell dans l’équation ?

4 – Tuco Salamanque

Jusqu’à ce que les vrais chefs des cartels de la drogue arrivent, Tuco Salamanque il ressemblait à un être que personne ne voudrait croiser. Raymond Cruz nous a donné un personnage totalement fou qui a également fait son apparition dans Tu ferais mieux d’appeler Saul. Un acteur qui pourrait faire un travail similaire pourrait être félix solisque nous avons récemment vu comme Omar Navarro dans Ozark.

3 – Gustavo Fring

Interpreté par Giancarlo Espositoest devenu l’un des antagonistes les plus mémorables de l’histoire de la télévision, au point que presque tout ce que fait cet acteur est immédiatement comparé à son rôle dans Breaking Bad. Javier Bardem pourrait être un excellent ajout à ce remake de Breaking Badet il nous a déjà montré dans des rôles comme No Country For The Weak qu’il est capable de devenir un sociopathe.

2 – Mike Ehrmantraut

Un autre des personnages les plus aimés de la série, dont nous avons appris plus dans Tu ferais mieux d’appeler Saul et qu’il mérite même son propre spin-off. Jonathan Banks devenu attachant pour Mikemais ce serait aussi très amusant de voir Nicolas Cage devenir ce célèbre « fixateur »comme on appelle généralement les hommes de main des gangsters chargés de résoudre les problèmes, d’effacer les preuves et de recouvrer les dettes.

1-Todd

un parfait inconnu Jesse Plemons Il a été choisi pour donner l’une des interprétations les plus sombres de toute la série. Un sociopathe déconnecté de la réalité devenu complètement détestable. Skylar Gaertnerque nous avons vu dans Casse-cou Oui Ozarkpourrait être un acteur idéal pour donner vie à la personne responsable de ruiner la vie de Jesse Pinkman.

