Acteurs qui ont subi une transformation pour décrocher un rôle d’acteur

Le monde du jeu d’acteur est un endroit déroutant, la différence entre une bonne et une grande performance étant souvent de petits facteurs presque imperceptibles. Cependant, pour certains acteurs et actrices, faire un effort supplémentaire pour décrocher un rôle est essentiel. De Robert de Niro devenant littéralement chauffeur de taxi pendant un certain temps pour maîtriser l’art de Taxi Driver, à ceux qui ont pris des tonnes de poids pour décrocher un rôle, qui sont parmi les plus grands noms d’écran qui sont allés plus loin pour s’assurer qu’ils peuvent atterrir les pièces?

Photo : @tomhardyvariations/Instagram

Tom Hardy dans Bronson

Si vous regardez Tom Hardy dans à peu près n’importe quel rôle, le gars a l’air totalement transformé. Certains acteurs s’en sortent en jouant essentiellement des moulages du même personnage; Hardy est un caméléon d’acteur complet. Lorsqu’il a assumé le rôle du tristement célèbre prisonnier Charles Bronson, la transformation l’a obligé à prendre jusqu’à 8 livres par semaine pour atteindre la taille et le volume nécessaires.

Les résultats, cependant, parlent d’eux-mêmes dans ce qui est l’un de ses rôles les plus appréciés.

Charlize Theron dans Monstre

Considérée comme l’une des actrices les plus remarquables de sa génération, Theron a impressionné beaucoup avec son changement pour assumer son rôle dans Monstre. Dans ce rôle, elle a pris du poids et elle a même porté un ventre prothétique pour aider à ajouter du poids et de la circonférence à son look. Elle se promenait même avec le ventre attaché pour rendre la marche avec le ventre plus naturelle et authentique !

Photo : @charlizeafrica/Instagram

Christian Bale dans The Machinist

Un exemple d’acteur allant au-delà des attentes serait Bale dans The Machinist. Pour ce rôle, Bale a perdu 25 livres de muscle et a également refusé de manger des aliments solides pendant un certain temps. Le résultat a été la transformation de quelqu’un qui ressemblait à un athlète en quelqu’un qui ressemblait tout à fait au gentleman frêle qu’il joue dans le film. Une seule pomme et une boîte de figue de Barbarie par jour, c’était tout ce qu’il mangeait !

Le monde du jeu d’acteur est celui qui exige l’engagement et le zèle de ceux qui veulent vraiment se démarquer dans leurs rôles. Les transformations corporelles ne sont jamais faciles, mais pour certains rôles, cela s’impose. Les stars ci-dessus ne représentent que trois exemples de ceux qui ont fait un effort supplémentaire – quels rôles vous viennent le plus à l’esprit ?