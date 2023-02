Acteurs et personnages de « No filter »: qui est qui dans la série brésilienne Netflix

Février a été le mois où Netflix a profité de la situation mondiale pour sortir plusieurs productions romantiques ou amoureuses, mais cela ne veut pas dire que les autres genres sont laissés de côté. Par exemple, le géant du streaming a aussi opté pour la comédie grâce à «Sans filtre”, une nouvelle série brésilienne qui est maintenant dans leur catalogue.

« No Filter » est déjà disponible sur la plateforme à partir du mercredi 15 février et promet de faire rire des milliers de téléspectateurs à travers le monde, alors si vous êtes un amateur de rire, vous ne pouvez pas manquer ces 10 chapitres qui seront présentés tout au long de cette première saison. .

Si vous voulez en savoir un peu plus sur les acteurs et les personnages, c’est le moment. Dans cet article nous détaillerons un peu plus le talent qui donne vie à la nouvelle série brésilienne.

QUI EST QUI DANS « SIN FILTRO » ?

Ademara Barros est Marcely

C’est la première fois qu’elle participe à une production pour une plateforme de streaming et elle le fait de manière formidable, jouant le personnage principal de la série. Dans la fiction, il quitte l’université pour s’aventurer dans le monde des réseaux sociaux en tant qu’influenceur, avec tout le bien et le mal que cela implique.

Ademara Barros dans le rôle de Marcely faisant la promotion des œufs de Pâques dans une scène de « No Filter » (Photo : Netflix)

Flavia Reis est Val

Val est la mère d’Ademara, une dame d’une ville éloignée des grandes villes qui souhaite que ses enfants suivent une carrière traditionnelle et non quelque chose liée à Internet, car elle ne croit pas qu’une personne puisse s’y consacrer et grandir professionnellement .

Flávia Reis joue la mère du personnage principal de la série (Photo : Flávia Reis / Instagram)

Orã Figueiredo est Mumu

Il est le père du personnage principal. C’est aussi quelqu’un de la ville qui ne connaît pas le monde d’internet, mais au fur et à mesure des chapitres il en comprend un peu plus pour pouvoir conseiller sa fille, qui ne sait pas comment faire face à certaines situations.

Orã Figueiredo fait partie de la famille de Marcely. Son personnage est celui du père (Photo : Netflix)

Mel Maia est Lohana

Lohana est la sœur cadette d’Ademara, qui se prépare à passer un examen d’admission, mais ce qu’elle veut, c’est autre chose. Son rêve est aussi de devenir influenceuse, elle passe donc le plus clair de son temps à créer du contenu pour ses réseaux sociaux.

Mel Maia joue Lohana dans « No Filter » (Photo : Netflix)

Luisa Perisse comme Sandrinha

C’est une des amies de Marcely, qui s’intéresse aussi aux réseaux sociaux, elle cherche donc à gagner des followers et à devenir une influenceuse, comme celles qu’elle connaît et admire depuis longtemps.

Luisa Perissé joue Sandrinha dans la série Netflix (Photo : Luisa Perissé / Instagram)

Pedro Ottoni est Gustavo

Gustavo est l’un des meilleurs amis de Marcely, qui est parfois désespéré par le comportement des influenceurs, mais qui à son tour sert de quelqu’un qui conseille très bien le personnage principal de la série dans ses désordres sur les réseaux sociaux.

Gustavo est l’un des meilleurs amis de Marcely (Photo: Pedro Ottoni / Instagram)

Les autres acteurs qui complètent le casting sont :