Mexique a apporté beaucoup de talent à la culture latino-américaine dans différents domaines, mais ici nous mettrons en lumière les acteurs et actrices du cinéma et de la télévision qui ont réussi à traverser les frontières, dans le but de continuer à croître et à apporter encore plus de reconnaissance à la nation. Ce sont ces héros sans pouvoirs qui Lorsqu’ils les voient à l’écran, ils changent déjà l’humeur des téléspectateurs à cause de ce qu’ils transmettent et à cause de leurs belles performances.. Regardez la liste de quelques Mexicains qui réussissent à l’étranger!

+ Acteurs et actrices mexicains qui triomphent à l’étranger

– Salma Hayek:

Née à Veracruz, elle a commencé sa carrière à la télévision locale dans des romans tels que Nouvelle aube Oui Teresa. Après avoir fait ses premiers pas, il met les pieds à Hollywood avec Bandidas, Sauvages, Désespéré, Far Far West Oui Dogme. Le rôle pour lequel il a gagné le plus de reconnaissance était d’être Frida Kahlo dans le film Frida. Ces dernières années, vous l’avez vue en Grown Ups, comment être un amateur de latin Oui Parents ivres, entre autres titres, et à l’avenir, ce sera dans la suite Garde du corps de la femme du tueur à gages et en Éternels de Studios Marvel.

– Diego Luna:

Ses débuts dans les feuilletons Papy et moi Oui Le jackpot ils l’ont conduit quand il était jeune, mais sans aucun doute le grand saut vers la célébrité est venu avec Et ta mère aussi, réalisé par Alfonso Cuarón. De là, il faisait partie de Le terminal avec Steven Spielberg, La maison de mon père, le mauvais lot, le lait Oui Sale danse. De plus, il faisait partie de la franchise Guerres des étoiles avec Voleur Oui aura la série solo de son personnage Cassian Andor sur Disney +.

– Eiza Gonzalez:

Actuellement est considéré par la plupart comme le grand représentant mexicain à Hollywood pour leur participation à des rôles tels que Baby Driver, Alita: Battle Angel, Fast & Furious présente: Hobbs & Shaw, Bloodshot, ne vous inquiétez pas, je vais prendre soin de vous Oui Godzilla contre Kong. En 2013, il est venu à Hollywood après avoir joué Rêve de moi Oui Les vrais amours, en plus de débuter sa carrière dans la musique en tant que chanteur.

– Gaël Garcia Bernal:

Peut-être, le favori de tous les Mexicains et le plus reconnu actuellement dans le monde, car il avait des protagonistes dans différents pays: Vie privée en Argentine, Neruda au Chili, Aussi la pluie en Bolivie, La science du sommeil en France, Journaux de moto au Brésil, Babel aux États-Unis et Mauvaise éducation En Espagne. En 2015, il a reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans une série télévisée musicale ou comique pour Mozart dans la jungle. Oui en 2000, il a remporté le Ariel Award for Dog Loves.

– Yalitza Aparicio:

En 2018, Alfonso Cuarón a dirigé Roma et l’a choisie comme protagoniste, la menant à devenir une star internationale.. Merci à la bande a été nominé pour les Oscars, Critics ‘Choice, Gotham Awards et le magazine Time l’a classé comme la meilleure performance de cette année. La BBC l’a incluse dans la liste des femmes les plus influentes au monde en 2019 Oui depuis l’année dernière, il est membre de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences des États-Unis.

– Jaime Camil:

L’acteur né à Mexico est connu dans le pays pour des feuilletons Le plus beau moche Oui Pour elle, je suis Eva. Il était l’animateur de ses émissions de télévision, Le spectacle Jaime Camil Oui Quelle nuit avec Jaime Camil, et a décidé d’aller à New York, où Il est apparu dans des pièces de Broadway telles que Los reyes del mambo et Chicago ‘The Musical’. Vous pouvez actuellement le voir sur la série CW, Jane la vierge, comme Rogelio de la Vega.

– Cecilia Suárez:

Elle a commencé sa carrière à l’écran avec le rôle de Pily dans Ma petite coquine (1997) et au cinéma il l’a fait avec Lavage et usure (1998). Au fil du temps, il a fait son nom de plus en plus grand avec des productions telles que Un monde merveilleux, Hidalgo: l’histoire inédite, la révolution Oui Cris de mort et de liberté. Ses rôles les plus populaires étaient Aurelia Sosa dans Cappadoce par HBO, avec lequel a été nominé aux Emmy Awards, Y Paulina de la Mora dans La maison des fleurs de Netflix.