Acteurs et actrices décédés en 2022 et qui ont attristé tout le monde

Nous avons lentement commencé à dire au revoir à une 2022 dans laquelle la réalisation maximale pour l’industrie cinématographique était la réouverture des salles du monde entier, après une 2020 avec des salles fermées et une 2021 avec à peine la moitié, en raison de la pandémie de Covid-19. Les spectateurs sourient lorsqu’ils assistent à nouveau à une projection sur grand écran, mais en même temps, nous avons entendu de tristes nouvelles tout au long de cette année. De janvier à décembre, il y a eu des décès dont les noms ont atteint les principales tendances mondiales en raison de messages d’affection du public. Vous trouverez ci-dessous une liste de certains acteurs et actrices qui ont laissé une marque et dont on se souviendra.

+Acteurs et actrices décédés en 2022

-ROBBIE COLTRANE

Robbie Coltrane est décédé le 14 octobre à l’âge de 72 ans. Bien qu’il ait une longue carrière, tout le monde le reconnaît pour avoir incarné Hagrid dans les adaptations grand écran de Harry Potter. Pendant des années, il a souffert de problèmes de santé et, comme on le savait, il est décédé d’une défaillance de plusieurs organes.

-JAMES CAAN

James Caan est décédé le 7 juillet, mais la cause du décès n’a pas été révélée. faisait partie de El Dorado, Rollerball, Le joueur, La chanson de Brian Oui Le voleur, mais il y avait deux rôles qui l’ont marqué pour la vie. On parle de Sonny Corleone dans Le parrain et Paul Sheldon dans la misèrel’adaptation de Stephen King.

-RAY LIOTTA

Le 26 mai, à l’âge de 67 ans, Ray Liotta est décédé dans son sommeil en République dominicaine, le pays où il tournait le film. Eaux dangereuses. On se souviendra de lui pour avoir joué le criminel Henry Hill dans bonshommes, le chef-d’œuvre de Martin Scorsese. faisait également partie de Quelque chose de sauvage, Fausse séduction (1992), Cop Land (1997), Hannibal (2001) et Identité (2003).

-OLIVIA NEWTON-JOHN

Le 8 août, la mort d’Olivia Newton-John à l’âge de 73 ans a été signalée. Il a atteint son apogée à la fin des années 70 lorsqu’il a joué Sandy Olsson dans la comédie musicale emblématique graisse, avec John Travolta. Son mari, John Easterling, était chargé d’annoncer la nouvelle, après avoir combattu le cancer du sein pendant plus de 30 ans.

– PIERRE BOGDANOVITCH

Le 6 janvier, quelques jours seulement après le début de l’année, le décès du réalisateur, acteur et scénariste Peter Bogdanovich à l’âge de 82 ans a été annoncé. Parmi sa filmographie, on trouve de grandes œuvres telles que Le dernier spectacle d’images Oui papier de lune. Il a également été devant les caméras et restera dans les mémoires des fans de les Sopranoscar il était le thérapeute de Jennifer Melfi.

-JASON DAVID FRANK

Le 20 novembre, Jason David Frank est décédé à l’âge de 49 ans. Selon la déclaration de sa femme Tammie Frank, l’acteur s’est suicidé. Il a rendu des millions d’enfants heureux pendant une longue période de sa carrière en portant le costume vert du Power Rangers.

– CLARENCE GILYARD JR.

Le 29 novembre, divers médias rapportaient le décès de Clarence Gilyard Jr. à l’âge de 66 ans. Comme on le sait, il a longtemps lutté contre une maladie. Ses fans se souviendront de lui pour avoir fait partie de Dur à tuer et la série marcheur texas rangers.

– ANNE HECHE

Le 5 août, Anne Heche avait été impliquée dans un accident de la circulation à Los Angeles, au cours duquel son véhicule avait percuté une maison et déclenché un incendie. Une semaine plus tard, après avoir été dans le coma, sa mort a été confirmée. Elle a réussi à être l’une des artistes les plus acclamées des années 90, tant au cinéma qu’à la télévision. Dans sa filmographie se démarquer Donnie Brasco Oui six jours sept nuits.

-NICHELLE NICHOLS

Le 31 juillet 2022, les fans de Star Trek a pleuré la mort de Nichelle Nichols à l’âge de 89 ans. Son personnage Uhura dans la série télévisée a marqué une époque en jouant dans le premier baiser interracial sur l’écran américain.

-LESLIE JORDAN

Le 24 octobre, Leslie Jordan a été impliqué dans un accident de la circulation qui lui a coûté la vie. L’acteur de 67 ans était au volant de sa voiture lorsqu’il a percuté un immeuble. Il a fait partie de grandes comédies, mais on se souviendra surtout de lui pour Volonté et grâce.

– SIDNEY POITIER

Le 6 janvier, quelques semaines avant son 95e anniversaire, Sidney Poitier est décédé de causes inconnues. Comme Nichelle Nichols, il a également marqué un avant et un après pour les Afro-Américains, puisqu’il a été le premier à remporter un Oscar. il l’a fait pour Lys des champsun film de 1963. En 2002, l’Académie lui décerne un Oscar d’honneur.

-TONY SIRICO

À l’âge de 79 ans, Tony Sirico est décédé le 8 juillet après avoir souffert de divers problèmes cardiaques chroniques ces dernières années. Il a une carrière de quatre décennies, mais il ne fait aucun doute qu’il restera à jamais dans les mémoires pour avoir joué Paulie Gualtieri dans la série emblématique de HBO, les Sopranos.

-PAUL SORVINO

Après avoir souffert de problèmes de santé ces derniers temps, une autre star de bonshommes il a été licencié le 26 juillet. La mort de Paul Sorvino a été rapportée par Roger Neal, son publiciste, au nom de sa famille. Outre le film de Martin Scorsese, il a fait partie de Roméo + Juliette Oui Nixon.

-BOB SAGET

Le 9 janvier dernier, le décès de Bob Saget était annoncé, des suites d’un traumatisme crânien fermé causé par un coup, et il souffrait également du Coronavirus. Son pic de popularité est venu quand il a joué le père veuf Danny Tanner dans la série Full housepour plus de 200 épisodes.

-ESTELLE HARRIS

Toujours au début de l’année, le 3 avril, Estelle Harris est décédée à l’âge de 93 ans. Le public ne la reconnaîtra pas seulement pour être Estelle Constanza dans la comédie Seinfeldégalement pour avoir prêté sa voix à Mme Potato Head dans histoire de jouet.

-SALLE PHILIP BAKER

Le 12 juin, Philip Baker Hall est mort « entouré de ses proches », selon le journaliste Sam Farmer. Il était l’une des pièces essentielles de Paul Thomas Anderson dans sa première étape en tant que réalisateur lorsqu’il faisait partie de Café et cigarettes, Hard Eight, Boogie Nights Oui Magnolia. était aussi dans Freinez votre enthousiasme, The Truman Show, The Insider, Le talentueux M. Ripley, Tout-puissant, Zodiaque, Famille moderne Oui Argo.

-MIKE HAGERTY

Le 6 mai, Mike Hagerty nous a quittés, qui a fait partie de plusieurs productions, mais aucune n’est aussi connue que copains. Les fans de la sitcom se souviendront de M. Treeger, un personnage secondaire qui apparaissait au fil des saisons.

-LOUISE FLETHER

Le 24 septembre, Louise Fletcher est décédée à l’âge de 88 ans et les causes n’ont pas non plus été révélées. On se souvient d’elle pour le rôle inoubliable de Nurse Ratched dans Vol au-dessus d’un nid de coucou (pris au piège sans issue)par Milos Forman. Pour ce rôle, il a reçu un Oscar et son discours en langue des signes est entré dans l’histoire.

-BRAD WILLIAM HENKE

Le 29 novembre, Brad William Henke est décédé à l’âge de 56 ans. Si votre nom ne vous est pas familier, son visage sera : c’était Desi Piscatella, l’un des méchants des dernières saisons de Orange est le nouveau noir. De plus, il était en Split, Lost, CSI, Dexter, Law & Order et jusqu’à Le bureau. Il était curieux de commencer sa jeunesse en tant que joueur de football, mais une blessure l’a forcé à trouver de nouvelles directions.

