Acteurs de « Pasión de gavilanes » décédés

Près de 20 ans après sa première, « La passion des faucons”Continue plus en vigueur que jamais. Il n’est pas seulement disponible en Netflix, mais a également une suite en cours qui sortira en 2022, avec le retour des acteurs principaux : Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss et Michel Brown. Cependant, certains acteurs n’auront même pas la possibilité de participer à certains chapitres.

Au fil des ans, certains membres de la distribution de «La passion des faucons« Ils sont morts dans des circonstances différentes, à la grande tristesse de la légion de fidèles des frères Reyes et des sœurs Elizondo. Après tout, chaque pièce de fiction lui a permis de devenir un phénomène télévisuel.

Quels acteurs de « La passion des faucons » ils sont morts? Voici la liste des talents qui reposent en paix aujourd’hui.

ACTEURS DE LA « PASSION DES GAVILANES » QUI SONT MORTS

1. LILIANA LOZANO GARZÓN – 10 JANVIER 2009

Liliana Lozano Garzón (Photo : Telemundo)

Le souvenir ‘Espérer‘ de « La passion des faucons« C’était une reine de beauté colombienne qui a commencé sa carrière en tant que présentatrice de télévision et s’est ensuite aventurée dans le métier d’acteur. Pourtant, en même temps, il s’est entouré des mauvaises personnes.

Lozano est devenue la petite amie de Fabio Vargas, frère du célèbre trafiquant de drogue Léonidas Vargas et avec qui elle a été retrouvée morte le 10 janvier 2009, à proximité d’un hôtel à pré, dans le Vallée du Cauca.

La police a déterminé que le couple était victime d’un jugement, bien que les responsables du crime n’aient jamais été arrêtés. Liliana Lozano avait 30 ans au moment de sa mort.

2. HERBERT KING – 2 AOT 2018

Herbert King (Photo : Telemundo)

Herbert roi était un acteur colombien qui a participé à différentes productions dans son pays natal telles que «Diomède, le chef de la Junte« (2015) »Le Capo« (2009) »Dans les talons d’Eva« (2006) »Pierre l’écailleuse« (2001) et »François le Mathématicien » (1999). Dans le cas d « La passion des faucons» (2003), elle a joué Herzog Vargas, un assassin professionnel qui a travaillé contre les frères Reyes.

King est décédé le 2 août 2018 d’une crise cardiaque à la clinique La coline, au Bogota. Il avait 55 ans.

3. JULIO DEL MAR – 25 AOT 2019

Julio del Mar (Photo : Telemundo)

Juillet de la mer était un acteur de feuilleton né en 1943 au Barranquilla, Colombie, avec une carrière qui a commencé comme un enfant, quand il a lu des histoires pour enfants sur Caracol Radio.

Tout au long de sa vie, il a apporté son talent au Mexique, où il s’est marié Natalia Beruman en 1972, et en Espagne, où Carlos, son plus jeune fils, est né. À son retour en Colombie, il travaille dans des séries telles que « Escalona », « Pepita Jiménez », « La viuda de Blanco », « La femme au miroir », « Revenge » et « Pasión de gavilanes », où il caractérise Leonidas Coronado.

Del Mar est décédé à 75 ans dans votre département Bogota, le 25 août 2019, pour des complications d’un précédent AVC.

4. RAÚL GUTIÉRREZ – 25 JUILLET 2020

Raúl Gutiérrez était un gentleman. Excellent compagnon, généreux dans chaque scène, un bon causeur et l’haltère parfait pour la rumba. Ce fut un honneur de travailler à ses côtés et un luxe de voir sa transformation dans chaque rôle qu’il a joué.

Il n’y aurait pas de Doña sans Pernalete.

Il n'y aurait pas de Doña sans Pernalete.

Maintenant, ils sont ensemble. ??

Raúl Gutiérrez a joué Jaime Bustillo, le méchant administrateur du sanatorium d’Asís et cousin de Fernando Escandón. Gutiérrez est décédé le 25 juillet 2020 à Bogota. Il avait 64 ans.

5. SEBASTIÁN BOSCÁN – 28 NOVEMBRE 2021

Vraiment appelé Leonardo Zapata, l’acteur est né le 4 mars 1980 à Medellín, en Colombie (Photo : Pasión de gavilanes / Caracol TV)

Sebastián Boscán, connu pour avoir joué Leandro Santos dans « Pasión de gavilanes », décédé le dimanche 28 novembre 2021 à Medellin, à 41 ans. Il avait un cancer de l’estomac.

