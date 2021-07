Acteurs de Game of Thrones qui étaient en couple dans la vraie vie

jeu des trônes Elle est considérée comme l’une des meilleures séries de l’histoire. Malgré le fait que sa dernière saison n’ait pas laissé ses fans très heureux, la série est toujours considérée comme l’une des préférées des amoureux de l’industrie du monde entier.

En attendant plus de détails sur la première de « Maison du Dragon« , la préquelle dérivée de Game of Thrones qui pourrait être diffusée sur HBO Max, dans Spoiler, nous vous apportons une curiosité très divertissante à propos de la série. Tout au long de ses huit saisons, nous avons vu de nombreuses romances entre les personnages, mais savez-vous lesquelles sont les partenaires des acteurs dans la vraie vie ?

Commençons par l’une des romances les plus connues et les plus adorées des fans de Game of Thrones. Il s’agit de Kit Harrington et Rose Leslie, qui jouait respectivement Jon Snow et Ygritte. Ils sont les deux seuls à avoir eu une liaison à la fois dans la série et dans la vraie vie.

Dans Game of Thrones, cette histoire d’amour a connu une fin tragique, comme beaucoup s’en souviendront. Cependant, dans la vraie vie, son destin était beaucoup plus heureux. En 2018, ils ont tous les deux dit oui au mariage et ont invité toute la distribution de Game of Thrones à leur mariage.

D’un autre côté, Léna Headey, actrice qui a donné vie à Cersei Lannister, était également en couple avec un acteur de la série. Il était même avec deux acteurs à deux moments différents de sa vie. De 2002 à 2003, l’actrice a eu une relation publique avec Jérôme Flynn, acteur qui a joué Bronn.

Cependant, leur relation ne s’est pas terminée de la meilleure des manières et même pendant le tournage de la série, les deux ont demandé à partager le moins de scènes possible. De plus, ils n’ont jamais voulu être seuls l’un avec l’autre sur le plateau.

En 2016, Bois de chauffage avait une relation avec un autre collègue de Game of Thrones. Mais leur amour a été aussi bref que la participation de l’acteur à la série. Il s’agit de Pierre Pascal, qui a donné vie à Oberyn Martell.

D’autre part, Lena a été mariée à Peter Loughran de 2007 à 2003, avec qui elle a eu son premier enfant. Il a 10 ans et s’appelle Wyllie Elliot Loughran. De 2018 à 2019, elle a eu une autre histoire d’amour publique avec Dan Cadan avec qui elle a eu son deuxième fils, Teddy Cadan, actuellement âgé de 5 ans.