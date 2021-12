Acteur Marvel avec la meilleure histoire d’amour dans la vraie vie

le Univers cinématographique Marvel a présenté des couples de toutes sortes. Certains étaient inoubliables comme Tony Stark et Pepper Potts, Wanda et Vision, Steve Rogers et Peggy Carter ou le nouveau Peter Parker et MJ. Mais… et la vraie vie ? Les acteurs ont-ils aussi des histoires de films ? Il n’est pas facile de trouver l’âme sœur, mais il existe un interprète de la Vengeurs qui a une histoire d’amour digne d’admiration.

On parle de Chris Hemsworth (38), la célébrité qui a donné vie à Thor Odinson depuis le début de la saga Infinity et qui a su devenir l’un des personnages les plus emblématiques de la franchise de super-héros. A l’écran, on l’a vu partager des scènes avec Natalie Portman dans la peau de Jane adoptive. Un dieu nordique et un scientifique étaient les clés pour montrer une romance aussi incroyable que captivante. Cependant, ce n’est pas son véritable amour.

Votre partenaire est Elsa Lafuente Medianu (45), qui est artistiquement connue sous le nom Elsa Pataky. Il s’agit d’une actrice espagnole talentueuse avec qui il est marié depuis 11 ans au cours desquels ils ont vécu des milliers de bons moments. Tout a commencé par un rendez-vous à l’aveugle début 2010, alors qu’elle commençait des cours d’accent à Los Angeles. Ce professeur a estimé qu’ils avaient trop de choses en commun et qu’ils feraient un bon couple.

Avait raison. Ils se sont rencontrés au téléphoneet ils ont décidé de prendre rendez-vous dans lequel les Espagnols ne comprenaient pas beaucoup l’Australien. A cette époque, Pataky sentait qu’ils n’étaient pas compatibles : il cherchait une relation sérieuse et il commençait tout juste sa carrière. Selon lui, depuis des mois l’acteur qui joue Thor l’a hantée pendant des mois jusqu’à ce qu’elle lui donne une chance. Et c’est cette même année qu’ils décident de sceller leur amour avec un mariage secret sur une île près de Bali.

En 2012, sa première fille est arrivée, Rose d’Inde et, deux ans plus tard, c’était au tour des jumeaux Sacha et Tristan. De cette façon, ils ont construit leur famille qui vit aujourd’hui en Australie et qui s’avère mener une vie de rêve. Elsa a assuré à Vogue : « Le mariage met beaucoup de pression et nous avons de fortes personnalités. C’est drôle quand les gens nous considèrent comme un match parfait. Nous nous aimons beaucoup et nous faisons ce travail”.

