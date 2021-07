Acteur le mieux payé d’Hollywood : combien coûte la fortune de The Rock ?

Personne ne peut en douter Dwayne Johnson Il est devenu l’une des grandes célébrités des dernières décennies et est l’un des plus aimés, ce qui ne peut être remarqué qu’en entrant son compte Instagram officiel, où il compte plus de 250 millions de followers. Cette qualité l’a amené à jouer dans divers films et c’est ce l’a catapulté pour être l’acteur le mieux payé d’Hollywood aujourd’hui.

L’amour qu’il reçoit de ses fans est tel que plus d’une fois il a été séduit pour entrer en politique et un sondage Pisplay l’a trouvé le plus voté par 30 000 adultes. En fait, c’est quelque chose qu’il a en tête, puisqu’en février de cette année, il a déclaré : « J’envisagerais une course présidentielle à l’avenir si c’est ce que le peuple veut. Je le pense vraiment, et je ne suis en aucun cas désinvolte avec ma réponse. Cela dépendrait du peuple. ».

Selon les chiffres officiels de Forbes, The Rock a réalisé un chiffre d’affaires de 124 millions de dollars en 2018 pour ses films et séries Ballerines de HBO, quelque chose dont il était fier et a partagé la nouvelle avec ses fans. La tendance s’est répétée en 2019 quand il a fait environ 90 millions pour les films Jumanji : Bienvenue dans la jungle Oui Hobbs et shaw, en plus d’avoir participé à la cinquième saison de l’émission susmentionnée et d’être le présentateur de Jeux de Titans du réseau NBC.

Getty



Alors qu’on aurait pu imaginer que la pandémie de Coronavirus allait l’affecter, cela ne s’est pas produit. D’après les chiffres de Forbes, en 2020, il a gagné 87,5 millions de dollars pour avoir continué dans son rôle d’animateur et pour avoir été le narrateur, créateur et producteur exécutif de la comédie Young Rock. Compte tenu de ces données, le site TheRichest.com estime que sa fortune est actuellement de 320 millions de dollars.







L’interprète et ancienne star de catch a tout pour surpasser les chiffres des années précédentes, puisque seulement pour les films Croisière dans la jungle, qui sera diffusé le 30 juillet sur Disney + avec Premier Access, et Avis rouge, de Netflix, empochera environ 40 millions. Il a également la première de Adam noir, dans ce qui sera sa première participation à DC Comics, et continuera à lancer sa ligne de vêtements sous la marque Under Armour.