Un paria maladroit et bien intentionné de Naboo, Jar Jar Binks, du Guerres des étoiles l’univers a lutté pour prouver sa valeur tout au long de sa vie. Laissant son passé gênant derrière lui, Jar Jar a quitté les marais et est devenu un représentant de son peuple dans la capitale galactique.

La carrière d’Annie, l’acteur primé Ahmed Best

Ahmed Best est un acteur américain qui a été choisi pour le rôle de Jar Jar en 1997. La performance lui a finalement valu un Annie Award et a attiré les éloges de Star Wars : Épisode I – La menace fantôme la star Liam Neeson. « Je dois dire que lorsque je faisais ce film, il était probablement l’un des gars les plus drôles et talentueux avec qui j’ai jamais travaillé », a déclaré Neeson dans l’émission de radio d’Andy Cohen. « Je me souviens avoir appelé mon ancien ex-agent à l’ICM et lui avoir dit: » Je pense que je viens de travailler avec le nouvel Eddie Murphy. » Je le crois encore. »

La performance de Best a également attiré beaucoup d’attention négative après la sortie de Épisode I, ce qui l’a presque conduit au suicide.

« Vingt ans l’année prochaine, j’ai été confronté à un contrecoup médiatique qui affecte toujours ma carrière aujourd’hui », a tweeté Best en 2018 avec une photo le montrant lui et son fils regardant une rivière. « C’est l’endroit où j’ai failli mettre fin à ma vie. C’est toujours difficile d’en parler. J’ai survécu et maintenant ce petit gars est mon cadeau pour la survie. »

L’acteur a continué à apparaître dans une variété d’autres longs métrages et émissions de télévision malgré la controverse, en plus de quelques courts métrages et voix pour des projets d’animation. Il a largement contribué à la Poulet Robot : Star Wars Des téléfilms, par exemple, et plusieurs jeux vidéo également.

Apparitions dans des émissions de télévision

L’année d’après Star Wars : Épisode II – L’Attaque des Clones en salles, Best a joué un petit rôle dans Alias, la série à succès avec Jennifer Garner. Dans le 15e épisode de sa deuxième saison, Best est apparu sous le nom de « Seth ». Plusieurs années plus tard, il apparaîtra dans une autre émission d’ABC, jouant le personnage mémorable « Dwayne » dans l’épisode « Mystery Man » de Cougar Ville en 2009.

Dans le vain de son personnage familial de Jar Jar Binks, Best serait ensuite co-vedette dans quelques émissions pour enfants. Il est apparu dans quelques épisodes de l’émission Nickelodeon Grande précipitation du moment, ainsi qu’un épisode de la série Disney Zeke et Luther en 2011. Cette année-là également, Best passerait à une série plus adaptée aux adultes et jouerait « Dell Gregory » dans l’épisode « Runyon Canyon » de Law & Order: Los Angeles.

Apparitions dans les films

Outre son apparition éminente dans le Guerres des étoiles trilogie prequel, Best est apparu dans quelques autres films remarquables. Il a joué le personnage de soutien « Rufus » dans le film d’horreur de 2006 Fenêtre ouverte avec Joel Edgerton. Quelques années plus tard, il apparaîtra dans le film 2009 Mère et l’enfant en tant que « Julian » aux côtés d’un casting de stars comprenant Naomi Watts, Annette Bening et Kerry Washington. Plus récemment, il a joué dans un petit téléfilm Eff’d, qui est décrit comme « Le grand Lebowski se rencontre Chiens de réservoir. »