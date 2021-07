Le port de David Il atteint l’âge de 46 ans et se positionne parmi les acteurs les plus reconnus d’Hollywood pour son rôle de Jim trémie dans Stranger Things. La série Netflix lui a apporté du prestige et lui a valu le rôle de Red Guardian dans Black Widow. Sa carrière est à son meilleur et c’est pourquoi l’interprète n’oublie pas les moments difficiles qu’il a traversés pour atteindre le sommet : Dans une interview, il a rappelé quand il souffrait d’alcoolisme et a déclaré que son chat était celui qui lui avait sauvé la vie. Choquant!

L’artiste s’apprête à présenter son premier film Marvel ce vendredi. Le film avec Scarlett Johansson arrivera alors que Harbour termine le tournage de la quatrième saison de Stranger Things. Les deux projets qui se chevauchaient représentaient un défi pour l’acteur, qui a même dû changer son apparence lors de l’événement Netflix.

David Harbour (Getty)



Cependant, ses débuts professionnels étaient très loin des grands éclairs d’aujourd’hui. Il a commencé à Broadway en 1999 et a fait ses débuts à la télévision en 2002 dans un épisode de Law & Order. De là, il s’est forgé une place dans l’industrie, mais avant il a dû surmonter un obstacle difficile.

Acteur de Stranger Things qui souffrait d’alcoolisme et a été sauvé par son chat

À 20 ans, il a été diagnostiqué alcoolique et sa lutte était si intense qu’il a pensé au suicide. Voici comment il a déclaré au Guardian : « Ce qui m’a arrêté, c’est : j’adore ce chat ! Qui s’occupera du chat ? J’étais aussi horrifié à l’idée de mourir dans mon appartement, de ne pas être découvert pendant une semaine et d’être mangé par un chat. ».

Une fois qu’il a pu vaincre la maladie, ils ont découvert le trouble bipolaire et il n’y avait qu’une seule solution : Acte. Au fur et à mesure qu’il gagnait du terrain dans sa carrière, il s’est stabilisé mentalement et a pu surmonter ses problèmes. Pour cette raison, le théâtre est devenu sa passion et plus tard son mode de vie.