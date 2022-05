Acte pur ! La bande-annonce de "Impossible Mission 7 : Condamnation à mort"

in

La nouvelle bande-annonce du septième volet de Mission Impossible contient des références aux entrées précédentes de la série et à toute l’action à laquelle vous pouvez vous attendre.

Mission impossible est une franchise qui est sur grand écran depuis des décennies avec son premier film sorti en 1996 avec le même protagoniste dans chacune de ses entrées : l’inox Tom Croisière, qui surprend en se prenant en main dans cette série avec différentes séquences risquées où il n’utilise à aucun moment de doublures cascadeuses. On parle d’un acteur qui escalade le plus haut gratte-ciel du monde ou s’accroche à un avion qui décolle.

Ethan Hunt revient dans la bande-annonce de Impossible Mission 7 : Condamnation à mort, le premier des deux films qui signifieront la fin de cette franchise sur grand écran. La bande avant celle dont ils font actuellement la promotion, intitulée Répercussiona suscité une réaction très positive de la part des critiques et du public et a permis de récolter un montant brut considérable de quelque 800 millions de dollars au box-office mondial.

Un aperçu de l’action pure !

Le casting du nouveau film comprend de vieilles connaissances comme Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson et Vanessa Kirby. À ces noms s’ajoutent des acteurs de la stature de Hayley Atwell, Pom Klementieff, Rob Delaney, Cary Elwes et Indira Varma. Enfin, un retour surprenant : Henry Czerny revient dans le rôle d’Eugene Kittridgel’ancien patron du FMI qui n’est plus apparu depuis le premier film de la franchise.

Le nouveau rival des agents du FMI est incarné par Esaï Morales bien que l’on sache peu de choses sur les plans que ce personnage veut réaliser. Kittridge conseille à Ethan Hunt de se retirer de l’espionnage tandis qu’une séquence d’action dans un train nous ramène aux débuts de ce film de 1996 où Ethan Hunt a joué dans une scène très similaire à l’apogée du film.

Impossible Mission 7 : Condamnation à mort présente une bande-annonce bourrée d’action qui ne répond pas aux questions profondes sur l’intrigue de ce film qui est divisé en deux parties et est la fin de la route pour Tom Croisière comme Ethan Hunt. Survivra-t-il à la nouvelle menace mondiale ou pourra-t-il se retirer en paix ? Nous devrons attendre que l’histoire commence à se conclure à partir de juillet 2023.

