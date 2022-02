Across the Spider-Verse (première partie) : Tout ce que nous savons

Sony primé Spider-Man: dans le Spider-Verse, réalisé par Peter Ramsey, Bob Persichetti et Rodney Rothman, a captivé le cœur des téléspectateurs lors de sa sortie en décembre 2018. Il offre des visuels uniques, des personnages charmants et un récit de passage à l’âge adulte sur la façon de tracer votre propre chemin dans un monde qui attend le plus de vous. Avec cela, il est naturel qu’une suite ait été éclairée (plusieurs suites, dont une Femme araignée spin-off !) et que les fans attendent avec impatience la suite.

Nous n’avons que récemment eu notre premier bon aperçu de ce Spider-Man : à travers le Spider-Verse (première partie) a en réserve pour nous, avec la bande-annonce « first look » sortie en décembre 2021. Alors, regardons tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’intrigue, le casting et quand nous pourrons revoir nos héros Spider préférés dans les salles.

Intrigue : à quoi peut-on s’attendre ?





Sony Pictures Animation

Les détails de l’intrigue sont actuellement peu connus pour Spider-Man : à travers le Spider-Verse (première partie), car toutes les personnes impliquées dans la production du film ont gardé les détails et les spoilers potentiels à portée de main. Cela signifie que la plupart de ce dont nous pouvons discuter sera laissé à la spéculation jusqu’à ce que davantage soit révélé.

Le plus que nous ayons vu du film jusqu’à présent provient de la première bande-annonce susmentionnée, qui montre Miles Morales (Shameik Moore) et Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) en conversation dans la chambre de Miles. La scène elle-même semble être une continuation de la fin du premier film. Nous pouvons déjà raisonnablement supposer que nous verrons une continuation significative de la relation entre Miles et Gwen, peut-être même en approfondissant le côté romantique des choses, comme dans les bandes dessinées.





Cette même bande-annonce montre également Miles traversant l’espace fracturé du multivers, avec Miguel O’Hara / Spider-Man 2099 (Oscar Isaac) le poursuivant et se débattant avec lui. La dernière fois que nous avons vu O’Hara était dans cette scène post-générique courte mais humoristique de Dans le Spider-Verse, et il aura sans doute un rôle plus important à jouer dans ce nouveau film. Il semble qu’il sera du côté opposé à Miles, au moins pendant un certain temps.

Le synopsis de l’intrigue d’IMDb pour le film explique que Miles et Gwen, aux côtés d’une nouvelle équipe de héros sur le thème des araignées, s’aventureront à travers le multivers pour affronter un ennemi plus puissant qu’aucun d’entre eux n’a rencontré auparavant. Que cela signifie O’Hara ou quelque chose que nous n’avons pas encore vu est inconnu, mais cela en fait définitivement un concept passionnant.





Au-delà de ces quelques détails, nous ne pouvons pas dire ce Spider-Man : à travers le Spider-Verse (première partie) nous réserve jusqu’à ce que les personnes derrière décident qu’il est temps d’en partager davantage.

Casting, visages anciens et nouveaux





Studios Marvel

Shameik Moore, Hailee Steinfeld et Oscar Isaac, membres de la distribution précédemment mentionnés, devraient revenir depuis le début. Jake Johnson reprend également son rôle de Peter B. Parker épuisé mais charmant, le mentor de facto de Miles. Quant aux autres héros Spidey présents à partir de 2018 Dans le Spider-Verse – Peni Parker (Kimiko Glenn), Spider-Man Noir (Nicolas Cage) et Peter Porker (John Mulaney) – on ne sait pas pour le moment s’ils auront un rôle à jouer dans Spider-Man : à travers le Spider-Verse (première partie).

Pour les nouveaux venus, nous avons l’actrice et auteure Issa Rae (La haine que tu donnes, Le photographe), prêt à apparaître sous le nom de Jessica Drew, une autre itération de Spider-Woman. Selon le scénariste Phil Lord, il pourrait y avoir des plans pour inclure Takuya Yamashiro dans le film. Pour ceux qui ne le savent pas, Yamashiro est le nom civil de Spider-Man de la série télévisée japonaise Spider-Man de 1978. À l’heure actuelle, on ignore qui jouera le rôle de Yamashiro ou quel poids son personnage aura dans le film.





A noter également le fait que lors du tournage de Marvel Cinematic Universe Spider-Man : Pas de retour à la maison, Vers d’araignée La productrice Amy Pascal a approché Tom Holland, qui joue l’itération MCU de Peter Parker, pour faire une apparition dans le film, vraisemblablement pour un camée. Holland a exprimé son intérêt à prêter sa voix à À travers le vers d’araignée ainsi que ses co-stars du MCU Zendaya et Jacob Batalon (qui jouent respectivement MJ Ned).

Spider-Man : à travers le Spider-Verse (première partie) devait initialement sortir le 8 avril 2022, mais a depuis été repoussé en raison de la pandémie de COVID-19. On peut désormais s’attendre à voir le film sortir le 7 octobre 2022 aux États-Unis. En y regardant maintenant, cela semble assez éloigné. Cependant, si la suite porte ne serait-ce qu’un dé à coudre du charme et du caractère qui Dans le Spider-Verse présenté – et cette première bande-annonce laisse certainement espérer que ce sera le cas – l’attente en vaudra sans aucun doute la peine.









