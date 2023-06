‘Across the sea’ sur Netflix : Où lire le livre de la suite de ‘Par ma fenêtre’ ?

in

Netflix

Découvrez où lire les livres de la saga « Par ma fenêtre » gratuitement en ligne et quelle partie de l’histoire le nouveau film Netflix « Across the sea » montrera.



©Netflix« À travers la mer » sur Netflix

Nous ne sommes qu’à quelques jours de la première de « Across the Sea », qui arrivera sur Netflix le 23 juin, la suite de « Par ma fenêtre », l’histoire de jeunesse créée par l’écrivain Ariana Godoy. Si vous avez raté les romans, prenez note car nous allons vous dire comment lire les livres de l’auteur gratuitement en ligne.

Il romance adolescente des personnages de Raquel et Ares a un grand nombre de fans non seulement parmi les téléspectateurs de Netflixmais aussi sur le web, où les lecteurs connaissaient son histoire bien avant.

Où lire les livres de la saga ‘Par ma fenêtre’ gratuitement en ligne ?

La série de livres de Ariana Godoy s’appelait à l’origine « Frères Hidalgo”, vous pouvez les acheter physiquement sur Amazon ou lisez-les gratuitement en ligne sur la page et l’application watt pad. Voici les trois titres :

« Par ma fenêtre »

‘À travers toi’

‘A travers la pluie’

Où lire le livre ‘Across the sea’ ?

Comme vous pouvez le voir, ce titre ne fait pas partie du saga des « Frères Hidalgo »puisqu’en fait le nouveau film « Across the Sea » de Netflix ne suit pas la structure des romans créés par Ariana Godoy. C’est la suite directe de ce qui va se passer avec le relation à distance de raquel et ares, qui n’apparaît pas dans les livres; bien que l’auteur ait participé à la création du scénario avec Eduard Solà, elle conservera l’essence de l’histoire.

