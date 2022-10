Across the Sea : Netflix partage des photos inédites des coulisses

in

Netflix a partagé des photos inédites de la suite de par ma fenêtre avec les protagonistes et de nouveaux personnages. Voir!

©NetflixClara Galle dans Par ma fenêtre

En février de cette 2022, Netflix a captivé des milliers de personnes à travers le monde avec la première de par ma fenêtre. Le film, basé sur Le livre d’Ariana Godoy, est venu au géant du streaming avec style. Protagonisée par Julio Pena Fernandez et Clara Galle Il a été si populaire qu’il est entré dans le top 10 des plus regardés de l’histoire de la plateforme. Au palmarès des films non anglophones, il occupe la quatrième place avec un total de 92 440 000 heures vues.

Avec ces chiffres, atteints au cours de ses 28 premiers jours, par ma fenêtre fait l’histoire, alors Netflix n’a pas hésité à parier à nouveau dessus. Et, étant donné qu’Ariana Godoy a écrit trois romans, le second arrivera maintenant. Bien sûr, il convient de noter qu’il ne sera pas basé sur le deuxième livre de l’auteur original, mais que la production prendra ses propres licences créatives dans cette partie de l’histoire.

Bien qu’Ariana Godoy soit un élément fondamental de l’intrigue et de la création, la vérité est qu’Ares et Raquel suivent maintenant une voie complètement différente. Malgré tout, le fait de revoir les protagonistes sur le petit écran est quelque chose qui excite déjà les fans. Cependant, pour le moment, il n’y a pas de date de sortie confirmée et cela génère beaucoup d’anxiété. Car, malgré le fait qu’il n’y ait pas de jour de lancement, certaines avancées ont déjà été constatées.

Dans TUDUM, Netflix a montré les nouveaux acteurs qui feront partie du casting, mais aussi à travers l’Instagram officiel du film, ils ont entrevu certaines images inédites. C’est le cas de ce qui s’est passé maintenant depuis qu’ils ont dévoilé de nouveaux clichés où le casting est vu en plein tournage. Bien sûr, ils ne sont pas seuls, mais bien accompagnés par les nouveaux visages qui arriveront dans cette partie de l’histoire.

Et, même si les grandes stars du drame sont toujours là, ce sont les nouveaux visages qui ont attiré l’attention. C’est parce que, apparemment, certains des nouveaux membres provoqueront un court-circuit dans la relation entre le dieu grec et la sorcière. Pourtant, il semble que l’amour va triompher. Mais, pour le moment, tout n’est que spéculation et il faut attendre sa sortie pour voir ce qu’il advient de leur relation qui, dans le premier film, s’est mieux terminée que prévu.

