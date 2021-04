ACOTAR Fans intimide l’actrice Danielle Rose Russell pour être «  trop grosse  »

Les utilisateurs de médias sociaux défendent l’actrice Danielle Rose Russell après avoir été confrontée à des réactions négatives du public et à une honte corporelle non méritées de la part des intimidateurs des médias sociaux la semaine dernière.

Le 27 mars, l’auteur Sarah J.Mas a annoncé sur Instagram que sa populaire série de livres fantastiques, Une cour d’épines et de roses, serait transformé en un spectacle pour Hulu.

Maas a révélé que le producteur Ronald Moore, qui a travaillé sur la série de romance fantastique Outlander, servira de co-créateur sur l’adaptation.

Danielle Rose Russell, qui joue actuellement dans The Vampire Diaries ‘ retombées Legs, a été présenté par certains fans comme un choix de casting potentiel pour le protagoniste de la série de Maas, Feyre Archeron.

Dans les romans, Feyre est une jeune chasseuse qui est kidnappée et amenée au pays féerique de Prythian. Les cinq livres suivent le parcours de Feyre alors qu’elle navigue dans la politique et la romance dans le monde fictif.

De nombreux fans pensaient que Russell serait parfait pour le rôle, mais d’autres n’étaient pas d’accord.

Lorsqu’on a découvert que l’actrice de 21 ans avait suivi Maas sur Instagram et avait aimé un article sur la série en cours d’adaptation, ACOTAR Les fans ont immédiatement commencé à l’attaquer en ligne, affirmant qu’elle ne conviendrait pas au rôle.

Un flot de tweets a accusé Russell d’être «trop gros» pour jouer Feyre, qui est décrit comme pauvre et sous-alimenté au début de la série de livres.

L’actrice a reçu une haine extrême et aurait même reçu des menaces de mort basées uniquement sur la rumeur. Le harcèlement en ligne est devenu si intense que Russell a supprimé son compte Twitter et a désabonné tout le monde sur sa page Instagram. À ce jour, elle ne suit plus qu’un seul compte, un compte privé appartenant à une femme sur laquelle nous n’avons trouvé aucune information.

La toxicité de ce fandom fantastique semble aller bien plus loin que l’expérience de Danielle seule.

« Les stans de SJM disent que personne n’est assez parfait pour jouer certains de ses personnages depuis des années maintenant », a écrit un utilisateur de Reddit familier avec le fandom. «Je suis vraiment inquiet pour tout acteur qui rejoindra ce projet parce qu’il va probablement avoir tellement de haine pour ne pas être absolument irréaliste parfait.

D’autres utilisateurs ont fait écho à ce sentiment. Certains ont qualifié le fandom d ‘«incroyablement toxique» et ont affirmé que les fans inconditionnels sont enclins à défendre agressivement les romans et à attaquer quiconque ayant un point de vue contradictoire.

Malheureusement, cela signifie que Danielle Rose Russell n’est peut-être pas la seule personne à être victime de la désapprobation et des moqueries de la base de fans de Maas.

Ce n’est pas la première fois que les fans d’une célèbre franchise ont des réactions toxiques sur le sujet des choix de casting.

Kelly Marie Tran a fait face au racisme et à la honte corporelle de la part des fans de Star Wars en ligne après son rôle en 2017 dans Star Wars: Les derniers Jedi, et l’acteur John Boyega a fait face à un harcèlement racial similaire tout au long de son implication dans la franchise.

La controverse sur le casting des fans de Russell rappelle également la réaction du public dirigée contre Jennifer Lawrence après qu’elle a été choisie pour Katniss en 2012. Les jeux de la faim.

Après sa performance, plusieurs critiques ont qualifié Lawrence de «trop gros» et ont déclaré qu’elle n’avait pas l’air «assez affamée» pour représenter le protagoniste appauvri.

De telles plaintes impliquent que les gens veulent que les actrices féminines soient réellement affamées et en mauvaise santé afin de jouer le rôle de quelqu’un qui souffre de ces conditions, un sentiment qui est au mieux inconsidéré et, au pire, carrément cruel.

Ce n’est pas la première fois que Russell fait face à la honte corporelle.

En mai 2018, la jeune actrice a évoqué la haine qu’elle avait reçue pour son rôle de Hope Mikaelson dans Les originaux.

Elle a posté sur son histoire Instagram qu’elle avait été injustement jugée pour son «corps plus courbé» et qu’elle refusait d’être affectée par des commentaires négatifs.

«J’aborderai rarement cela», a écrit l’actrice, «mais: c’est extrêmement bouleversant que les gens me traitent d’indigne, de mauvaise actrice, ou de me dégrader parce que j’ai des courbes.»

«Mes petites courbes me rendent différente de beaucoup d’actrices, mais je ne les considère pas comme rien de moins que belles», a-t-elle poursuivi. «J’adore le fait que j’ai un corps plus courbé, en fait, mes courbes me donnent le sentiment d’être autonome en tant que femme. C’est extrêmement triste que les gens ressentent le besoin de me juger en fonction de mes différences avec les autres actrices.

Russell a poursuivi en déclarant que l’intimidation en ligne était préjudiciable non seulement à elle, mais à «d’autres jeunes femmes et hommes qui n’ont pas un corps à la hauteur de vos normes».

En effet, la femme classiquement attirante est loin d’être en surpoids, et toute personne ayant un type de corps moyen serait offensée d’entendre la sienne être si fortement critiquée.

Les récentes critiques adressées à Danielle pour son apparence semblent avoir eu l’effet contraire de celui prévu.

De nombreux fans sont maintenant venus soutenir Russell et promouvoir son casting en tant que Feyre dans le ACOTAR séries.

« J’ai vu des tweets de Danielle Rose Russell se faire honte et calomnier et ce n’est pas correct, » a écrit un utilisateur de Twitter. «Elle est magnifique, talentueuse et a un cœur si gentil.»

« J’espère que Danielle Rose Russell sera choisie pour Feyre, » déclara un autre. «J’ai hâte de vous voir beaucoup pleurer à ce sujet.»

Danielle a déjà montré sa force en s’élevant au-dessus de la haine en ligne, et on ne peut qu’espérer qu’elle sera capable d’ignorer la persécution publique cette fois-ci.

«Je suis la personne que je suis aujourd’hui en raison des défis et de la condescendance auxquels j’ai été confrontée tout au long de ma carrière», a déclaré l’actrice dans une interview au magazine en 2018.

«Je me sens incroyablement habilitée à être une femme et je ne laisserai personne m’enlever cela.»

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.