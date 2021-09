Acorn TV Premières pour septembre 2021!

Télé de gland C’est l’option la plus appropriée si vous êtes un fan de contenu britannique. Les fans de séries anglaises ne peuvent manquer l’occasion de s’abonner à ce service qui présente une programmation exclusive de pays tels que : la Grande-Bretagne, l’Australie et l’Irlande, entre autres. La plateforme se prépare pour un mois de septembre chargé d’émotion au cours duquel des propositions convaincantes arriveront.

La guerre pour la suprématie du streaming est bien connue aujourd’hui. Cependant, Télé de gland Il a une valeur ajoutée, qui est le contenu britannique sous la forme de séries exclusives de cette origine qui séduisent par leur humour acide, leur mystère et leur action. Il y a un peu de tout pour tout le monde et ça transforme Télé de gland dans une option que vous devriez sûrement considérer. Nous vous présentons ici leurs premières pour septembre 2021 !

+ Série

Shetland, Saison 5 | 09/02/2021

Une main humaine apparaît sur une plage des Shetland et la victime est identifiée comme un jeune Nigérian, vu pour la dernière fois à Lerwick quelques jours plus tôt. Que faisait-il sur les îles ? Alors qu’il enquête sur ce crime, le détective Jimmy Pérez (Douglas Henshall, Primeval) finit par s’impliquer dans la recherche d’une jeune femme vulnérable, qui le mènera vers un réseau complexe de trafic d’êtres humains dans les communautés les plus reculées d’Écosse.







Vera, Saison 7 | 09/02/2021

La perspicace Vera (Brenda Blethyn, Secrets & Lies) fera la lumière sur plusieurs morts étranges : un garde forestier dans une réserve naturelle difficile d’accès, un toxicomane dans une rivière ; un étudiant universitaire et une jeune femme dans la lande. Le détective se plongera également dans le monde criminel de Newcastle sur la piste du « Dark Angel », tout en excluant une mort comme accidentelle, trouvant des liens entre plusieurs affaires et se demandant : qui veut la mort de ces personnes ?







Ma vie est un meurtre, saison 2 | 09/02/2021

L’ancienne flic Alexa Crowe (Lucy Lawless) rentre chez elle en Nouvelle-Zélande. Le charismatique détective Harry (Rawiri Jobe) la cherche pour qu’Alexa puisse l’aider à résoudre les crimes les plus énigmatiques. L’enthousiaste Madison (Ebony Vagulans), se joint à nouveau pour l’aider, et elle parvient enfin à être plus proche que jamais de son mentor alors qu’elle emménage dans leur maison ! Pour prendre un nouveau départ, Alexa devra faire face à des problèmes familiaux qu’elle évite depuis des années.







Épisode 1 « L’appel de la nature »: Lorsqu’une femme tire à bout portant sur un inconnu près de la jetée d’Auckland, tout semble indiquer qu’il s’agit d’un cas simple. Quand Alexa s’en mêle, elle découvre que l’affaire n’est pas aussi simple qu’il y paraît.

Épisode 2 « Des océans à part »: Alexa enquête sur la mort d’un champion de surf qui la ramène à des souvenirs d’enfance qui la hantent. Que cache la petite amie de la victime ? Et pourquoi Alexa refuse-t-elle de passer du temps sur les plus belles plages du monde ?

Arthur et Georges | 09/09/2021

Dans ce drame historique basé sur une histoire vraie, Sir Arthur Conan Doyle (Martin Clunes) en deuil a perdu le courage de continuer à écrire les aventures de Sherlock Holmes. Lorsqu’il entend une affaire d’injustice impliquant un avocat de Parsee (Arsher Ali), il décide de résoudre l’affaire en utilisant l’ingéniosité de son personnage de fiction.







Ma vie est un meurtre, saison 2 | 09/09/2021

Épisode 3 « Tout ce qui brille »: La vie personnelle et professionnelle d’Alexa est en conflit lorsqu’elle enquête sur la mort d’une Drag Queen montante.

Mystères Murdoch, Saison 8 | 16/09/2021

Dans la saison 8 de cette série de renommée internationale, Murdoch et ses amis connaîtront des hauts et des bas. Il travaillera sur des affaires de vol, de complot, de coups de couteau et d’électrocution impliquant le président Roosevelt et Thomas Edison. Tandis que le Dr Ogden envisagera de se présenter comme candidat politique au milieu du mouvement pour le suffrage et marchera dans l’allée avec Murdoch lors d’une cérémonie très inhabituelle.







A Place to Call Home, Saison 5 | 16/09/2021

L’une des séries les plus appréciées des fans de Télé de gland revient avec son avant-dernière saison. Quatre ans se sont écoulés, Sarah et son fils sont en bonne santé et heureux, même s’ils doivent vivre séparés de George en raison de problèmes politiques. Elizabeth trouve enfin l’amour et le bonheur avec son nouveau mari, tandis que sa petite-fille, Anna, est sur toutes les lèvres en tant que nouvelle fille célibataire de la haute société. Mais tout cela est compromis lorsque la macabre Regina demande sa sortie de l’asile pour malades mentaux.







Ma vie est un meurtre, saison 2 | 16/09/2021

Épisode 4 « Ne touche pas »: Alexa est confrontée à sa propre histoire lorsqu’elle enquête sur la mort d’un conservateur de musée.

Endeavur, Saison 6 | 23/09/2021

La saison 6 de cette série commence en 1969, le détective Endeavour Morse (Shaun Evans), son mentor Fred Thursday (Roger Allam) et le reste de l’équipe sont dispersés dans l’Oxfordshire. Une série de crimes brutaux les réunit et les oblige à unir leurs forces avec l’ancien détective rival Ronnie Box et le sergent Alan Jago. Leur plus grand défi sera de découvrir la vérité sur la mort de George Fancy, tout en luttant contre le crime et la corruption.







Endeavur, Saison 7 | 23/09/2021

La saison 7 commence un an plus tard, avec les détectives opposés les uns aux autres. C’est un défi de travailler ensemble pour résoudre 3 cas mystérieux. Morse, pour sa part, fait face à une forte crise personnelle et ne parvient pas à trouver sa place au sein de l’équipe.

Vera, Saison 8 | 23/09/2021

Avec son humour cinglant caractéristique, la détective Vera Stanhope est chargée d’enquêter sur une série de crimes mystérieux aux mains de son collègue, le détective Harry Fenton. Cette saison, l’équipe recherche les auteurs des meurtres survenus dans un incinérateur d’abattoir, une femme retrouvée assassinée dans son jardin, un adolescent retrouvé flottant dans une réserve naturelle et la tentative de meurtre dans un accident de voiture apparent.

Ma vie est un meurtre, saison 2 | 23/09/2021

Épisode 5 « Rêves écrasés »: Alexa devra utiliser ses cinq sens pour résoudre la mort mystérieuse d’un vigneron.

Docteur Jivago | 30/09/2021

Dans le chef-d’œuvre de Boris Pasternak, révolution et guerre réunissent le poète et médecin Yury Jivago (Hans Matheson) et la belle Lara (Keira Knightley), sa muse passionnée. Mais les deux sont traqués : Yury pour la culpabilité d’avoir trompé sa femme et Lara par peur de Komarovsky (Sam Neill), l’homme puissant qui l’aura à tout prix.