Acorn TV : La plateforme idéale pour les fans de contenus britanniques !

Télé de gland est une plateforme de streaming qui propose une programmation de Grande-Bretagne, Australie, Irlande et autres pays. Les amateurs de séries et de films anglais trouveront dans cette alternative une option différente avec tout ce qu’ils recherchent. Êtes-vous un fan d’humour britannique aigre? Leur programmation vous attrape-t-elle ? N’hésitez plus et abonnez-vous Télé de gland. Il y a toujours quelque chose à voir ! Chaque semaine, il y a du nouveau contenu.

Profitez d’un marathon de séries populaires et à succès comme Doc Martin, A Place to Call Home, The Brokenwood Mysteries, Midsomer Murders, Murdoch Mysteries, The Nest, The Other One and Finding Joy. Des options et plus d’options pour que vous puissiez en profiter dans le confort de votre maison.

Découvrez Acorn TV







La plate-forme a une section de contenu exceptionnelle « populaire » où vous trouvez des programmes comme : Salon de la vanité, qui suit les traces de Becky Sharp en Angleterre après la récente défaite du pays sous Napoléon ; Histoires de cas, Jackson Brodie est un détective privé à Édimbourg qui travaille sur un nombre incalculable de cas ; Aussi, Effort, une préquelle à Inspecteur morse, se déroulant dans l’Angleterre des années 60 où un jeune homme devient le partenaire d’un policier vétéran pour apprendre de lui.

Télé de gland est disponible en Apple TV, Android et Roku, entre autres. Vous pouvez profiter de cette alternative et de toute sa programmation depuis votre smartphone, TV et tablette. L’abonnement ? Deux options: mensuel ou annuel.

Programmation Grande Bretagne ! Photo : IMDb.



Vous avez vraiment envie de profiter de la série britannique du moment ? Ne trouvez-vous pas cette programmation dans une autre option sur le marché ? Télé de gland il est conçu pour vous. L’Angleterre et toute sa télévision sont déjà à portée de main. La plateforme qui vous offre tout ce que vous avez toujours voulu voir et n’en avez jamais eu l’occasion. Prends le à ton avantage!