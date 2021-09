Acorn TV : deux premières avec Lucy Lawless et Keira Knightley à ne pas manquer ce jeudi

Télé de gland

Nous vous présentons ici le lancement d’un nouvel épisode d’une émission et la première d’une mini-série que vous retrouverez dès jeudi sur Acorn TV. Voyez ce qu’ils sont !

Séries© Acorn TVAcorn TV : deux premières avec Lucy Lawless et Keira Knightley à ne pas manquer ce jeudi.

Le service de diffusion en continu Télé de gland C’est l’un des favoris du public, puisque dans son catalogue il y a des productions britanniques, pour la plupart, ainsi que d’Irlande, du Canada, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, d’Espagne et du Mexique. Parmi les lancements qui sont arrivés sur la plateforme ce mois-ci, il y en a deux à ne pas manquer : Ma vie est un meurtre et Docteur Jivago.

Drames, mystères et comédies sont les principales productions qui composent la bibliothèque de streaming AMC Networks, ainsi que des documentaires nouveaux et classiques. C’est une excellente option, car elle est sous licence et distribuée par ITV, Channel 4, BBC Studios, All3Media, DRG, ZDF et Content Media.

+ Les jeudis d’ouverture sur Acorn TV

Arrive le sixième épisode de la deuxième saison de Ma vie est un meurtre, Protagonisée par Lucy sans loi. Cette fiction suit une ancienne policière qui revient en Nouvelle-Zélande pour résoudre des crimes énigmatiques, tout en faisant face à des problèmes familiaux qu’elle évite depuis des années. « Ne dormez plus » Cela s’appellera la première jeudi, où ils seront en tant qu’invités Martin Henderson, de L’anatomie de Grey et Rivière vierge, et William Shatner.

Le deuxième grand lancement de la journée sera Docteur Jivago, une adaptation du chef-d’œuvre de Boris Pasternak, scénarisé par Andrew Davies, à l’origine Orgueil et préjugé et Le journal de Bridgert Jones. Cette mini-série de 3 épisodes de 90 minutes suit le poète et médecin Yuri Zhivago, interprété par Hans Matheson, et Lara, incarnée par Keira Knightley, dans un drame nominé pour plusieurs BAFTA Awards et les Satellite Awards.

Si vous voulez voir ces deux productions et le reste de leur catalogue, vous pouvez vous abonner à Télé de gland en entrant sur son site officiel, où vous trouverez deux types d’abonnement : mensuel et annuel. De plus, il a l’avantage d’être compatible avec divers appareils tels que Chaînes Chromecast, Android TV, Apple TV, Roku, Apple iOS, Android Google Play et Apple.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂