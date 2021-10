Acorn TV: ce seront toutes les premières de novembre

Il ne reste que trois jours avant que le calendrier marque un nouveau mois de ce 2021. ET novembre Ce sera spécial car il sera chargé de séries et films en avant-première sur les plateformes de streaming. Télé de gland, qui se spécialise dans télévision britannique et international, a déjà annoncé quels seront les ajouts de son catalogue. Consultez ici la liste des sorties !

+ Les meilleures sorties de novembre sur Acorn TV

6. Dalgliesh | Saison 1

Date de sortie: 4 novembre

Distribution: Bertie Carvel, Jeremy Irvine et Natasha Little

Terrain: Une nouvelle adaptation des romans policiers de PD James, avec Bertie Carvel. Dans ce nouveau drame policier captivant se déroulant dans l’Angleterre des années 1970, le détective énigmatique mais intelligent et compatissant Adam Dalgliesh est chargé de résoudre trois cas de meurtre inhabituels, allant d’un étudiant en soins infirmiers empoisonné lors d’un cours pratique à un sans-abri et un ancien conservateur. député décapité dans une église de Londres.

5. Chasse à l’homme : le traqueur nocturne | Saison 2

Date de sortie: 11 novembre

Distribution: Martin Clunes, Jude Akuwudike et Sara Gregory

Terrain: Le dernier épisode survient dans lequel, après avoir attrapé un tueur qui a fait la une des journaux, le détective Colin Sutton s’engage dans une enquête de plusieurs années, se concentrant sur un violeur en série notoire dont le règne de terreur de près de deux décennies a semé la peur parmi les femmes âgées du Sud. Londres est.

4. Pont à une voie | Saison 2

Date de sortie: 18 novembre

Distribution: Dominic Ona-Ariki, Joel Tobeck et Alison Bruce

Terrain: Un pont. Un cadavre. Une ville étrange en Nouvelle-Zélande. En sauvant la vie de son supérieur, le détective Ariki Davis déclenche par inadvertance une chaîne d’événements catastrophique qui dévoile des secrets longtemps gardés et menace ceux qu’il aime le plus. Accablé par les prémonitions de son mystérieux don surnaturel, Ariki doit mener une enquête sur un homicide remplie de motivations cachées et de loyautés contradictoires.

3. L’eau morte est tombée | Mini-série

Date de sortie: 25 novembre

Distribution: David locataire, Cush Jumbo et Matthew McNulty

Terrain: Dans cette mini-série mystérieuse, le médecin Tom Kendrick et sa femme Kate mènent des vies apparemment idylliques dans une ville écossaise. Cependant, un incendie détruit sa maison et sa famille. La tragédie oblige ses amis à se demander ce qu’ils savent vraiment des Kendricks.

2. Grantchester | Saison 1 et 2

Date de sortie: 11 novembre

Distribution: Robson Green, Tessa Peake-Jones et Al Weaver

Terrain: Dans cette série mystérieuse se déroulant dans les années 1950, Sidney Chambers est un prêtre de village du Cambridgeshire. Cependant, Sidney n’est pas un ecclésiastique ordinaire : vétéran de la guerre, amateur de jazz, avec un passé romantique compliqué, Sidney utilise sa connaissance de la nature humaine fragile pour résoudre des crimes avec son ami, le détective Geordie.

1. Délicieux | Saison 2 et 3

Date de sortie: 11 novembre

Distribution: Iain Glen, Dawn French et Emilia Fox

Terrain: Près d’un an s’est écoulé depuis la mort de Leo Vincent, qui dans la vie était un chef et un vrai Don Juan. Son ex-femme Gina et sa veuve Sam ont transformé l’hôtel de Leo en une entreprise prospère. Cependant, alors que Leo réfléchit à la vie de l’au-delà, ses secrets reviennent de la tombe pour causer des ennuis à sa famille, et le partenariat entre Gina et Sam peut devenir une recette pour un désastre.

